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4歲女童遭棄屍南投雞寮旁　涉案母又要當媽了 ！懷孕6月聲請停押

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▲▼4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」。（圖／記者白珈陽攝）

▲等不到家人來保她的彭女，認為5萬交保金額太高，提出抗告。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣一名4歲女童疑遭彭姓媽媽的陳姓前男友殺害後，被埋屍在名間八卦山上老家旁空地。而涉嫌一起埋屍的彭女，案發後遭收押禁見，但她在看守所內赫然發現，自己已懷有6個月的身孕，因此聲請具保停押，被法官裁定5萬元交保；不過，10多天過去了，遲遲等不到家人來保她。

6月中旬，29歲彭姓生母將女童帶到37歲陳男的租屋處照顧，7月初回去找平時照顧女兒的外婆時，卻沒帶著女童現身，引起外婆的懷疑。

警方8月24日成立專案小組，認為彭女、陳男涉嫌重大，但問案時都避重就輕；直到女童9月2日的生日時，才成功突破兩人心防，趕到南投埋屍地點搜索。陳將女童埋在八卦山老家雞寮旁的空地，用黑色塑膠袋裝好遺體後，才埋入約70公分深的洞中。

▲▼ 涉嫌虐死女童埋屍的陳姓嫌犯。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼涉嫌虐死女童埋屍的陳嫌。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢方認為，陳男涉犯傷害致死以及侵害屍體，而彭女則涉犯侵害屍體，認定兩人犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯跟逃亡之虞，聲押羈押禁見獲准。根據《刑事訴訟法》第114條規定，羈押被告若懷胎5月以上，如經具保聲請停止羈押，不得駁回。

《自由時報》報導，彭女在看守所內發現已懷胎6月多，因此在9月下旬依法聲請具保停押，獲法官裁定5萬元交保、限制住居，但過了10多天，一直等不到家人來保她；而她想重回自由，認為無法負擔5萬元的交保金額，因此提出抗告，盼改其他方式交保。目前全案仍待台中高分院裁定。

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