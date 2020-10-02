啃老逆子中秋返家討錢被拒　「肉魯啊」砸爆70歲老母頭害斷氣

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因缺錢在2日凌晨返家向母親索討生活費遭母親拒，竟持俗稱「肉魯啊」的拔釘工具朝母親頭部、手部猛敲，造成母親一度沒有生命跡象，送醫搶救後目前仍在加護病房觀察。

▲路人聽聞鐵門內傳出救命聲，緊急通知警消破門救人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，50歲的詹姓男子，因吸毒造成精神不穩定，在2日凌晨2時許返回八德路四段的家中，向70歲的詹姓母親索討生活費，但母親不理，男子便持拔釘工具朝母親猛砸，連家中的48歲弟弟勸阻也連帶遭殃。

▲警消進入後將詹母救出（左下），警方也將涉嫌打母親的詹姓男子帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹姓男子出手相當狠毒，持拔釘工具進入家門後，便將鐵門拉下，直接朝正在睡覺的詹姓母親頭部、手部猛砸，造成詹母一度休克沒有呼吸心跳，路人聽到鐵門內喊救命，才緊急通知警消到場破門，將詹母救出。

詹母救出後緊急送往醫院搶救，經過搶救後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察，而弟弟也上前勸阻，右手也被哥哥攻擊受傷，目前警方也將詹姓男子帶回派出所偵訊，將依照殺人未遂罪送辦。

據悉，詹姓男子平時遊手好閒，並沒有正常工作，又因染上毒癮開銷相當大，只要沒錢就回回家向母親索討生活費，沒想到這次要錢未果，竟持凶器猛砸自己母親。

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