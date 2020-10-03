兩岸緊張...62年前823砲戰要出征　長輩說做這件事可防「兵變」

▲陳添丁結婚13天就去當兵。（圖／翻攝自溪湖鎮長黃瑞珠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

攜手走過一甲子，是需要付出更多的包容與體諒，溪湖鎮公所今天表揚模範夫妻，有4對夫妻結褵60年，當年爆發823砲戰，這些意氣風發的青年，明知要上戰場打仗，為了傳承後代，長輩要求下，能做的只有提前結婚，如今兩岸局勢緊張，若真的開打，你(妳)還會願意結婚跟對方共度未來？

烽火兒女情，在這些長輩身上看到了堅毅的愛情，今天還特地穿上婚紗接受大家的祝福，這4對老夫妻年紀都已經超過80歲，分別是陳添丁、蔡片和王進賢、王顏蜜以及陳榮、章阿蠟和陳潮州、曾寶玉等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳添丁(83)歲說，60年前結婚時，與妻子已經認識很久了，但也明知道要到小金門打仗，長輩認為一定要先結婚，女方才不會變心嫁別人，所以在結婚第13天就入伍；陳妻也說結婚是長輩的決定，很無奈但也沒辦法，才嫁到夫家，丈夫就收到兵單，心裡相當的難過，只能對上天祈求，一定要平安回家。

問到夫妻間的相處之道，阿公也坦言，一想到妻子為自己辛苦守住這個家，代替他孝順父母，疼她都來不及了，吵不起來啦！

王進賢(82歲)說，主要時早年婚齡大約20歲左右，他當時也是奉父母命結婚，入伍時部隊裡面已經有許多阿兵哥都當了爸爸，戰役聲聲催下，經常在夜間看到這些思家的阿兵哥爸爸，流下想念的眼淚，不過部隊也很人性化，會給阿兵哥回家探親，一解思念之情。

►最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用 竟然還能卸妝

