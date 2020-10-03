拔釘器砸爆老母頭！啃老逆子收押「驚人家世曝」　媽是饒河大地主

▲警方獲報後趕抵現場，破門搶入屋內救出重傷的詹母，行兇的詹男也立即遭到逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市一名50歲詹姓男子與母親長期相處不睦，2日凌晨2時許詹男吸毒後返回八德路住家，伸手欲向70歲的老母親討要生活費，不料母親卻置之不理，詹男當場情緒失控，竟持俗稱「肉魯啊」的拔釘工具朝著母親頭部、手部猛敲，導致詹母重傷，一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後目前仍在觀察中，未脫離險境。詹男事後遭逮落網，檢警訊後依殺人未遂、及夜間攜帶刀械罪嫌聲警羈押獲准，全案正進一步深入調查中。

警方初步調查，詹男因長期吸毒導致精神狀況不穩定，2日凌晨2時許返回住家後伸手向母親索要生活費，遭拒絕後當場腦羞成怒，手持拔釘猛朝母親頭部、手部砸去，就連家中48歲的弟弟上前勸阻也遭波及受傷。

事後路人經過詹家門前，發現深鎖的鐵門內有人疾呼救命，驚覺情況可能有異，立即通知警消趕赴現場、並以工具切開鐵門破門入內救援，這才終於將奄奄一息的詹母救出；同時行兇的詹男現場也遭警方帶回偵訊。

警方調查後發現，詹男家境相當優渥，雖然父親已過世，但母親在饒河夜市擁有數棟房產，粗估身家至少上千萬，平時就靠著優渥的租金收入養家，也因此詹男與弟弟皆無工作。而詹男因與母親感情不睦，獨自搬往信義區虎林街租屋居住，而弟弟則與母親同住在位於八德路四段、市價逾2000萬的自家透天豪宅。

檢警指出，詹男與母親長期嚴重不睦，短時間內難以消弭，且當員警到場處理時，詹男還一度隱瞞、謊稱「家裡沒異狀」，拒絕警方入內；又詹男警詢時供稱，他想讓母親受傷，所以才不叫救護車等，足見詹態度不佳、犯後並無悔意，且本案具體犯罪情節嚴重，詹男反覆實施犯罪可能性甚高，為避免其再犯，因此向法院聲請羈押，裁定獲准。