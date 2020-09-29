掏4張百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵？網驚曝5招自救

▲有民眾在鈔票蓋章！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

就怕貨幣無法流通，一般店家都會拒收汙損的鈔票！最近一名男網友抱怨，已準備好鈔票去繳費，豈料連續4張百鈔背面都被蓋人名印章，店家直言無法收帳，等於讓原PO白跑一趟了。討拍文貼出後，有網友建議，所幸鈔票沒有破損，其實可存入ATM或到自助洗衣店換成零錢。

一名男網友在臉書《爆怨公社》氣PUPU表示，今（29）日掏出鈔票準備繳錢，怎料翻到背面，發現左下角被蓋印章，結果仔細一看竟然是人名「鄭X宸」，氣得原PO翻白眼直呼「到底是那個天兵在鈔票上面蓋名字，害我們不能繳錢...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，一票網友胡鬧，「應該要蓋，禁止背書轉讓」、「以前最常問的，錢上面有寫你的名字嗎」、「老師說，自己的東西要貼上姓名貼跟蓋上印章好好保管」、「一定是小朋友XD」、「小朋友心理OS：這下沒人敢偷我錢了吧～哼哼」、「實名制」。

有苦主跳出來分享，「老人家才會這樣，就那種對人很有防備心的那種老人家，買了東西也喜歡在盒子上做記號」、「就是怕被騙，怕錢被偷，怕買東西被店家偷換貨，我遇到太多次這種老人了」。

▲最快方法就是用使用自動儲值機器！（圖／翻攝爆怨公社）



若不想跑一趟台銀，有內行建議5招自救，「存到ATM裡」、「去夾娃娃機那邊兌換硬幣，去兌換40個10元」、「去捷運站儲值，這樣總不會被退出吧...紙鈔沒有毀損都可以」、「去自助洗衣服，百元剪髮可以用」、「存款機、繳停車費」。