包租婆擁饒河夜市2棟透天　逆子吵分家產被拒...「肉魯啊」打爆母頭

▲詹姓男子2日返家向媽媽討房產，遭拒後竟持拔釘工具朝母親頭部、手部猛敲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、徐愷昕／台北報導

詹姓男子2日凌晨返家向母親吵著要分房產，遭拒後，一氣之下竟拿起俗稱「肉魯啊」的拔釘工具朝母親頭部、手部猛敲，造成母親一度沒有生命跡象，目前仍在加護病房觀察。而據了解，詹母現以收租為生，她在饒河夜市擁有一棟雙拼公寓，長子詹男平時遊手好閒，又因染上毒癮開銷相當大，動不動就回家討錢、請求過戶房產。

警方調查，50歲的詹男因吸毒精神狀況不穩定，2日凌晨2時許返回八德路四段的家中，向70歲的母親索討生活費，由於母親不理，他便持拔釘工具朝母親猛砸，連家中的48歲弟弟上前勸阻也連帶遭殃。

詹姓男子出手相當狠毒，持拔釘工具進入家門後便將鐵門拉下，直接朝正在睡覺的詹姓母親頭部、手部猛砸，造成詹母一度休克沒有呼吸心跳，而此時上前勸阻的詹弟，右手也遭攻擊受傷。事情直到路人聽到鐵門內喊救命，才緊急通知警消到場破門，將詹母救出，而目前警方已把詹姓男子帶回派出所偵訊，將依殺人未遂罪送辦。

▲詹母平時以收租為生，據了解她在北市松山區擁有一獨棟的雙拼公寓，後門正臨饒河街觀光夜市。（示意圖／記者李宜秦攝）

據了解，70歲的詹母在北市松山區擁有一獨棟的雙拼公寓，前門是八德路，後門正臨饒河街觀光夜市，其中2樓為住家，3、4樓為出租套房，兩頭店面則分租給不同店家，詹母平時就靠收租養老。

警方初步調查得知，詹姓男子平時遊手好閒，沒有正常工作，又因染上毒癮開銷相當大，只要沒錢就會回家向母親索討生活費，而今（2）日上午他跑回家就是為了想分得家產，未料母親不予理會，他因此持凶器猛砸自己母親及弟弟，行徑實在兇殘。

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