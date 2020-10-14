愛河袋屍案起訴！檢方還原過程...冷血男不滿低收翁催債下重手　

▲羅嫌因不滿老翁催債，痛下殺手分屍又棄屍，遭檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄在今年6月初發生一起驚悚的分屍案，當時屍袋被棄置在高雄愛河，被兩名清潔隊員連續兩天撈起，事後警方調閱監視器，逮補了騎車運屍的羅姓嫌犯，事後羅男對於分屍坦承不諱，他坦言不滿王姓老翁上門催債，先掐死對方，換裝後再回家拿菜刀、旅行袋，返回死者住處肢解屍體，最後裝袋丟進愛河，高雄地檢14日依殺人、遺棄屍體罪將羅男起訴。

根據雄檢提供的資料，犯下分屍案的羅姓男子曾向死者王姓老翁借錢，因為不滿對方催債，羅萌生殺意，在今年六月凌晨前往死者家中，一言不合下，先掐死對方，再回家更換衣服，帶上菜刀及旅行袋等物品，回到王姓老翁家中進行分屍，切下對方的四肢後，分裝進黑色行李袋，並騎車分批將2只屍袋投入愛河中。

▲羅嫌因不滿老翁催債，痛下殺手分屍又棄屍，遭檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

事發後沒多久，兩只屍袋就被清潔隊員打撈上岸，由於接連兩天都撈到同款式的旅行袋，因此清潔隊員將其打開，這起驚悚的分屍案才曝了光，警方獲報後，將羅嫌逮補，經過警方訊問後，羅嫌全數認罪，並且配合回到兇殺現場模擬，檢方因此認定他涉犯殺人罪、遺棄屍體罪，將他起訴。

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