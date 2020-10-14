　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡意逼車是「全民公敵」　林佳龍：研議修法嚴懲、加重罰則

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供）

▲上月一名重機騎士行駛台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致他慘摔受傷。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／台北報導

上個月一名重機騎士行駛台88線快速道路時，遭一輛水產行小貨車惡意逼車碰撞後慘摔。今（14）日有多名立委在立法院交通委員會要求交通部修法提高惡意逼車罰則，對此，交通部長林佳龍表態支持，怒批車輛就像武器，惡意逼車可視為「全民公敵」，很支持提高罰則，強調應該要嚴懲，會要求相關單位研議。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院交委會今審議交通部預算，針對惡意逼車行為頻傳，立委李昆澤、邱顯智、魯明哲等人都群起撻伐，認為這是「交通霸凌」，甚至是「行動武器」，已嚴重影響用路人通行安全，要求交通部應該提高相關罰則。

對此，林佳龍表態支持，他表示，車輛在路上行駛就像是武器，應該把它視為全民公敵，且惡意逼車除了逼車、被逼車的人會受影響，還可能會產生連鎖反應，傷及無辜第3人，強調他支持要嚴懲，會要求相關單位針對道安條例研議積極研議如何加重罰則。

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供）

▲▼上月一名重機騎士行駛台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致他慘摔受傷。（圖／民眾提供）

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供）

大型重型機車鄭姓騎士上個月26日行駛台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車，導致鄭姓騎士當場痛摔倒地，誇張畫面曝光後立即引起網友群起撻伐。警方檢視目擊民眾所提供的行車紀錄器影像，發現該自小貨車駕駛人有「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為。

依據道路交通管理處罰條例第43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，可處6千至2萬4千元以下罰鍰並吊扣車牌3個月；以及同條例第33條第1項第9款「行駛於快速公路，未依規定使用路肩」，可處3千至6千元以下罰鍰，逕行舉發。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
入手iPhone 12「三大族群衝了」　果粉曝升級重點
獨／汐止「美背女騎士」正面照曝！5線交纏露整片　感情狀況起底
快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子突持「酒瓶碎片」殺父
恐怖私刑影片曝！砸「高雄喬事茶行」小弟出地檢被押　雙手粉碎骨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送！

從紅龜粿開始！2020北港國際糕餅麻油節　週末形象商圈尋遊趣

生日送照片拼圖！廠商「先生臉背光」幫調亮...她笑爛：不是冥誕阿

母胎單身20年！她拜完月老「紅線秒不見」　過來人曝：不用擔心

獨／嘉義千人社區恐慌！房仲拿空屋當防疫旅館...外籍人士頻進出

景文科大「18禁迎新考古文」重出江湖...網友怒轟：你IE嗎？

母雞不用再哭哭！台灣IKEA明年底全面用「非籠飼」友善雞蛋

三觀不合男女神對決！吳興國挑戰渣男　逼魏海敏「樓蘭女」怨恨爆表

跨海辦書展！益品書屋前進馬祖　400本精裝書翻轉學生未來

八堵蓋捷運無共識！台鐵局撇「讓道說」：新車仍會行駛基隆－台北

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送！

從紅龜粿開始！2020北港國際糕餅麻油節　週末形象商圈尋遊趣

生日送照片拼圖！廠商「先生臉背光」幫調亮...她笑爛：不是冥誕阿

母胎單身20年！她拜完月老「紅線秒不見」　過來人曝：不用擔心

獨／嘉義千人社區恐慌！房仲拿空屋當防疫旅館...外籍人士頻進出

景文科大「18禁迎新考古文」重出江湖...網友怒轟：你IE嗎？

母雞不用再哭哭！台灣IKEA明年底全面用「非籠飼」友善雞蛋

三觀不合男女神對決！吳興國挑戰渣男　逼魏海敏「樓蘭女」怨恨爆表

跨海辦書展！益品書屋前進馬祖　400本精裝書翻轉學生未來

八堵蓋捷運無共識！台鐵局撇「讓道說」：新車仍會行駛基隆－台北

又一間飯店不敵疫情！首都大飯店11/1熄燈

月薪3萬、25萬洗手的差別…釣出本尊　內政部神解：防疫的心都一樣

台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

國際商務BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」...研討農業藍海

補償 iPhone 12 不附 EarPods 和豆腐頭！　蘋果將其降至 590 元

管浩鳴現身台灣駐港辦事處！疑為陳同佳辦理赴台投案簽證

劉品言自爆險當小三！　約會對象「瞞婚」她霸氣戳破：感覺很糟

抽獎「5570萬豪宅」！買「1張抽獎券186元」就可撿便宜...只到10月底

淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送！

歷代iPhone「電池壽命」曝光！12ｍini 影片可狂播15小時

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

水星開始逆行！12星座「10月中旬運勢」曝

獨／汐止美背女騎士正面照曝　感情狀況起底

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

最醜車站翻身！中壢臨時後站啟用

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

林鶴明溫馨接送羨煞人　「小桂綸鎂」愛的抱抱好扎實

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

台灣輸出又+3！日本檢出自台入境新冠陽性個案

更多熱門

相關新聞

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

基隆輕軌確定升級捷運！交通部長林佳龍今（13）日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，一同召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，會後宣布達成5點共識。其中，針對外界關心未來台鐵基隆車站、八堵車站會不會拆除議題，林佳龍表示，基隆捷運是在確保台鐵既有的功能基礎上，再增加上來的，車站絕對會在，但上面跑的軌道系統，就是後續由地方去討論凝聚共識，鐵道局會提供指導意見。

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐

LIVE／林佳龍邀柯、侯、昌同台！

LIVE／林佳龍邀柯、侯、昌同台！

雙連假過關 林佳龍：下場硬仗是阿妹跨年

雙連假過關 林佳龍：下場硬仗是阿妹跨年

今年來台旅客暴跌估剩135萬創新低

今年來台旅客暴跌估剩135萬創新低

關鍵字：

惡意逼車逼車交通部林佳龍

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面