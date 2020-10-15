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iPhone 12 其實沒那麼賺！　投行看衰蘋果股價降至 100 美元

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▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲投行指出，iPhone 12 捨棄配件成本並不足以抵銷升級的成本。（圖／取自蘋果）

記者謝仁傑／綜合報導

雖然蘋果終於推出令人期待已久的 iPhone 12，然而巴克萊銀行的分析師發布的最新報告顯示，不看好對蘋果的利潤率以及平均售價的降低，大幅調降對蘋果的目標價。

iPhone 12 有很大的提升，其中一項主要改變就是支援 5G，另一個重要的升級是，價格更低的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 皆採用 OLED 顯示器，過去幾年中蘋果僅將它用在最高端的 iPhone 上；此外，在 Pro 型號的部分，基礎儲存量升為 128GB。

儘管蘋果已從 iPhone 12 中刪除了 EarPods 和電源轉接器（豆腐頭），但巴克萊得出的結論是，這些節省的成本並不足以抵銷 5G、OLED 和儲存量的升級，蘋果今年的 iPhone 利潤可能會更低。即便蘋果的利潤率幾乎是所有公司中最高的，但從投資者的角度來看，仍有潛在的下降趨勢。

巴克萊認為消費者可能會避免購買 999 美元以上的 iPhone 12 Pro，而傾向於價格更實惠的 iPhone 12 mini 和 iPhone 12，導致 iPhone 的客單價可能會下降；此外，巴克萊認為，蘋果並未就消費者為何需要 5G 提出令人信服的理由。

蘋果（AAPL）股價目前為 121.54 美元，巴克萊銀行預測 AAPL 的潛在下跌空間為 -19.6％，將其目標股價設在 100 美元。

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