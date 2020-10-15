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AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

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▲AirPods Studio。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

▲蘋果傳聞中的新品 AirPods Studio 仍有望在今年發布。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在第二場秋季發表會中，隆重介紹了 iPhone 12 系列和 HomePod mini，不過另外兩項人們耳聞已久的新品 AirPods Studio 和 AirTags 卻仍沒有下文。爆料人士 Jon Prosser 再度指出，蘋果在生產 AirPods Studio 時面臨「重大障礙」，但 AirTags 將於下個月發布。

據稱蘋果耳罩式耳機 AirPods Studio 有兩款版本，分別是運動版和皮革版，彭博社先前報導，蘋果仍計劃在今年推出 AirPods Studio，但時程表仍未知。

Jon Prosser 今日在推特上表示，由於工程師仍在進行最終產品調整，因此蘋果在生產 AirPods Studio 時遇到了問題，可能會導致耳機發布推延；此外，他還提到藍牙小型追蹤器 AirTag 現階段已經研發完成，大概是在等待理想的發布時機，可能會在 11 月的活動中發布。

▲AirTag。（圖／PhoneArena）

▲蘋果藍牙追蹤器 AirTag 傳在第三波秋季發表會中發布。（圖／PhoneArena）

不過這不一定代表蘋果今年不會發布 AirPods Studio，因為它們可能會在下個月的第三波秋季發表會中展示該產品，並將在那之後不久發貨。蘋果在 2016 年承諾首款 AirPods 將於10月上市，而同年 12 月就上市。

外媒在今年早些時候發現 iOS 14 Beta 中有 AirPods Studio 的相關代碼，其中包括暗示新配件至少有兩種顏色可選，至於價格方面，傳聞售價為 349 美元（約新台幣 10,120 元）。

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