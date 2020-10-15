想換iPhone 12 「女友拒出錢」　他曝生活花費：看透人心！網開砲

▲女友拒買i12，讓原PO玻璃心！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 12共有四機款問世，最低售價2萬3900元起，怎料還沒開賣，卻讓情侶鬧分手！一名男網友抱怨，對女友出手闊綽，光是吃住花費就可以買6台新iPhone了，如今他希望女友買一支i12 Pro當作禮物，卻被「太貴」的理由而拒絕，讓他感慨「唉，一支i12看透人心...」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》透露，昨（12）日，看著蘋果發表iPhone 12系列機款，同時望著手中的舊手機，讓他頓時心裡癢癢的，「希望能淘汰手上的iPhone 8！」

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原PO有大膽的想法，直接向女友表明要一支iPhone 12 Pro手機，結果慘被拒絕，女友直言「有點小貴不能幫你買。」此話一出，原PO崩潰走心表示，「平常出去吃我的、喝我的、住我的、搭我的車，拜託她買個小禮物不為過吧，花在她身上的都能買五、六台了，唉，一支i12看透人心...」

▲網友怒了！（圖／翻攝靠北女友）



文章曝光後，討拍變討罵，引發網友罵爆，「她已經準備買給別人了，所以跟你說貴」、「原來i12有這種功能，感覺很值得買耶」、「這種女友不要也罷！求聯絡方式」「睡一次多少你有算了嗎」、「嘴什麼，自己不會買嗎」、「這有什麼好計較的，禮物是給對方驚喜，感情升溫！既然提到付出之後她幫你生個小孩你能夠給她什麼？放在心裡也罷，沒必要po這文讓人感到噁心！既然這麼不開心就分手啊無言」、「你在他身上都花了5-6台i12了，那你還買不起」、「那你就不該交女朋友啊，把錢留著自己一次買個五、六台來用」。

蘋果官網顯示，iPhone 12 Pro機款售價，128GB為3萬3900元、256GB為3萬7400元、512GB為4萬4400元，預計10月16日晚間8點開放預購、10月23日發售。

▼iPhone12 Pro有「夜間人像模式」（圖／翻攝蘋果官網）

