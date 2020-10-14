吳敦義駁斥「林為洲幫復辟」：失去政權與黨名無關



▲前國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立院黨團總召林為洲日前拋出黨名「去中國」的主張，引起藍營是否改名話題。前主席吳敦義14日指出，針對有媒體稱「國民黨改名是吳敦義勢力復辟」，憑空而來的謬言，完全不值識者一駁，因為稍有政治常識者皆知，這是胡亂指控、不知所云。

吳敦義在臉書反駁，這位媒體人僅以一句「林為洲誰的人？」，影射林為洲與敦義關係密切，便率然指稱「國民黨改名議題等於吳敦義勢力復辟」，既未提出任何具體証據，更未說明其理安在，這種莫須有的栽贜、抹黑，感到非常遺憾。

吳敦義說，林為洲爭取參選2018年新竹縣長未果之後，即對他公開多所不滿，並多次做不實攻擊，甚至因為說了不堪入耳的話而在立法院鞠躬道歉，林為洲這些言行無論平面或電子媒體都有報導，相信關心政情的社會大眾大都有所了解，而林為洲的改名言論竟然可以硬栽上自己，不是荒謬？

吳敦義說，這些年來，中國國民黨每逢挫折，就會有人發出改名的聲音，這無非是「失敗主義者」的「務虛」之議，因為中國國民黨在歷次選舉的成與敗，關鍵都非是黨名，而是選舉布局與候選人是否得當所致。如果為求勝選考慮，便主張更改黨名，那是見樹不見林、短視近利的愚者之見。

吳敦義舉例，國民黨在2000年失去了政權，但在2008年又重新執政，那時是「中國國民黨」；2016雖然再度失去中央政權，2018年地方選舉卻贏得了15個縣市長，並且「光復」了綠營執政多年的高雄，那時還是「中國國民黨」。而2020年本黨未能再次重返執政之路，原因殊多，但絕非是因為黨名之故。