「立院便當不能含美豬」藍委臨提遭嘲笑　食藥署長冷回一句話

▲「立院便當不能含美豬」藍委臨提遭否決，食藥署長冷回一句話。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

蔡政府開放萊劑美豬進口引發爭議，立法院今（14）日聯席排審「動物用藥殘留標準」等3案，國民黨在臨時提案表示，為保障立法院全體職員、參與會議官員與立委飲食安全，要求明年元旦起立院便當不得含美豬。對此，食藥署長吳秀梅僅冷回，「委員要吃什麼，食藥署無法代為決定」。

國民黨立委徐志榮等8人在臨時提案第一案表示，「鑑於政府將允許有食安疑慮萊克多巴安美豬，影響國人健康甚鉅，為保障立法院全體職員工、參與會議官員、立委之飲食安全，爰要求自民國110年1月1日起，立法院各委員會及參加會議之行政單位所代訂之餐盒、便當盒，是否有當，敬請公決。」

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▲臨時提案第一案。（圖／記者嚴云岑攝）

提案人報告後，除了吳秀梅回應，「委員要吃什麼便當，可以自行決定」，現場其餘非國民黨委員也紛紛嘲笑。提案進入全體表決，在場57人僅16人贊成、38人反對，另有3人棄權，全案不通過。

國民黨立委林奕華等6人另針對萊豬風險評估報告提出的臨時提案，表示到衛福部刻意壓低標案金額10元，藉以迴避公開招標，有違公正性，且報告缺乏內部審查委員會機制，讓風險評估淪為替政府背書工具，要求重新公開招標，並委託5個以上不同學術或研究單位，執行「依據國人飲食習慣之開放萊豬進口之風險評估報告」，以維護國人健康與飲食安全。

▲立委吳秉叡對第二案表達不滿。（圖／記者湯興漢攝）

對此，吳秀梅回應，風險評估是照一定程序執行，全世界都使用相同標準，且風險評估標準是依照科學方式進行，也依據國人攝食量進行調整，最後在食安諮議會上，專家均同意訂定萊克多巴胺豬肉、脂肪限量標準，僅建議要考慮內臟部分殘留容許量，食藥署也依建議調降。

該案最後也進入全體表決，在場54人有16人贊成、38人反對，食藥署無須重新做風險評估報告。

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