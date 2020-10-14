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魚刺戳到無名指！5年後變「惡性腫瘤」　醫勸有這種前兆恐罹癌

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▲▼魚刺戳傷的傷口5年不愈，最終竟患癌症。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲魚刺戳傷的傷口5年不愈，最終竟患癌症。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江大學醫學院附屬第一醫院骨科盧薈副主任醫師近日在朋友圈發了一張「看上去就非常痛」的圖片，照片中，患者左手無名指的指甲蓋翻起，露出白白的甲床；醫生還從甲床上切下了一個0.8公分長0.5公分寬的腫塊，最終確診為已經中分化的鱗狀細胞癌。好好的甲床上怎麼會長出鱗狀細胞癌呢？這還得從患者手指上的一道傷口說起。

據《錢江晚報》報導，杭州的林伯伯（化名）今年63歲，目前已經退休在家，是個愛做飯、愛吃魚的人。5年前，有一次剔魚骨時，林伯伯左手的無名指指甲不小心被魚刺戳傷。

「魚刺還有點粗的，當時拔出來拿紙巾擦了擦血，用OK繃暫時貼了一下，」林伯伯回憶，做菜的人手上難免會有點傷口，而且當時血也止住了，他就沒有再去處理。

但之後一連幾天，手指上的傷口碰到水總是隱隱作痛，而且開始紅腫，他自己塗藥消毒也沒用，林伯伯便前往附近的醫院就診，被診斷得了甲溝炎，出現了化膿性感染，拿了相應的藥物進行治療。

在隨後的4年裡，林伯伯手指上的傷情反反復復，但每次通過藥物治療都能暫時緩解。沒想到1年前，傷口又出現了感染並且情況比之前更加嚴重，「以前都是被戳傷的傷口位置痛，現在整個指甲蓋按上去都很痛。」

林伯伯說，不僅痛的範圍擴大了，這一年還常常有膿液從他的指甲縫中流出。當地醫院進行抗感染治療並不理想，最近，他發現受傷手指的指甲蓋似乎「翹起來了」，便趕緊來到浙大一院骨科手外專業組就診。

「瞭解到他的病情-傷口5年內反復感染，我當時就高度懷疑是惡性腫瘤。」浙大一院骨科盧薈副主任醫師表示，急診時發現他左手無名指指端有一個明顯的感染病灶。

這個感染灶究竟是不是惡性腫瘤？幾天後，醫師為他進行了手術，從他左側無名指甲床上切下一個大腫塊，病理結果顯示這是一個中分化的鱗狀細胞癌。「鱗狀細胞癌是一種皮膚的惡性腫瘤，但長在甲床這個位置的鱗癌不僅不多見，而且比較隱蔽，容易誤診漏診，」醫師解釋。

一個被魚刺戳傷的傷口，5年不癒，最終竟然演變成了惡性腫瘤？ 浙大一院腫瘤外科副主任俞雄飛副主任醫師表示，引起鱗癌的原因有很多，紫外線、放射線照射，化學致癌物，病毒感染，慢性皮膚病等都是致癌因素，「皮膚表面慢性創面長期不癒合，在各種刺激因素的作用下就有可能癌變。」

浙大一院骨科負責人林向進主任醫師說到，一般傷口5-10年不好，癌變的風險就很大，當然還要綜合創面情況以及有無刺激等因素，骨科還曾接診過一個僅半年創面就癌變的患者。

為什麼慢性創面長期不愈會有癌變風險？俞雄飛副主任解釋，這是因為創面反復「受傷、癒合」，新細胞在替換舊細胞的時候有發生基因突變的可能性，只要有一個細胞「變性」，癌症就找上身了。

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關鍵字：

鱗狀細胞癌魚刺

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