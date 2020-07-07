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魚刺卡喉嚨！他掛急診取出竟收「5萬8000」醫療費...怒喊：合理嗎

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▲魚刺、魚刺卡喉（圖／達志／示意圖）

▲不少人有過魚刺卡在喉嚨的經驗，感覺十分不舒服。（圖／達志／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

馬來西亞有一名保險業務員向媒體爆料，表示自己吃飯時，不小心吞下魚刺卡在喉嚨，於是到醫院掛急診，醫師用專業儀器幫他夾出魚刺，沒想到收到帳單時，醫藥費竟高達8469元令吉（約台幣5萬8343元），讓他覺得超傻眼，氣得他向媒體爆料「這樣合理嗎？」

據《中國報》報導，一名葉姓保險業務員爆料指出，4日那天晚上，他在享用咖哩魚頭時，誤吞了魚刺，當時他試圖自行取出未果，於是前往一家診所掛號治療，但醫告訴跟他說「魚刺卡得比較深，建議到醫院接受治療」，所以他便到一家私人醫院的急診室掛號。

掛了號後，卻被急診室的醫護人員告知，醫生不在，請他明天再來。隔天他去醫院看診時，醫生卻向他表示，「這需要住院治療」，而期間也照了X光檢查。

▲▼ 0

▲男子質疑治療魚刺卡喉嚨，醫藥費竟然要收8469令吉。（圖／翻攝自中國報）

但葉男出院時，收到醫療費卻傻眼了，因為居然高達8469令吉，讓他氣得在臉書發文「醫生把卡在喉嚨的魚骨頭拿出來的收費，合理嗎？」葉男也表示，雖然不能直疑醫生的專業判斷，但是這數千的醫藥費還是讓人覺得很離譜，並希望有關當局可以注意類似事件；因為他也曾聽過，有人投訴該院的醫藥費太貴。

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