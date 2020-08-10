魚刺卡喉嚨「固執不就醫」！他3天後吐血慘死...醫：吞飯也沒用

▲男子魚刺卡喉嚨，3天後吐血身亡。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者康心禹／綜合報導

廣州45歲的陳先生近日喝魚湯時，因喉嚨處卡了根魚刺沒有及時就醫，三天後突然開始吐血，送醫後不治。醫生提醒，魚刺卡喉嚨並不是小事，要及時就醫，別用喝醋、吞飯等方式解決。

據《錢江晚報》報導，據家屬回憶，陳先生在7月30晚上下班回家後，突然覺得口渴難耐，就喝了妻子煮的魚湯，不過他喝下去之後，突然感覺到喉嚨一陣刺痛感，心想可能卡到魚刺，趕緊吃了幾口飯和喝醋，不過疼痛的症狀完全沒改善。

由於陳先生症狀依然，妻子催他去醫院看看，但他擔心疫情期間有風險，就沒有去醫院，就這樣拖了三天，疼痛感一直沒有減輕，妻子在這期間曾好幾次催他去醫院看看。

陳先生在8月2日傍晚突然開始吐血，一個小時就吐一次，每次一吐就是一大碗，直到凌晨2點左右，他趕到廣州中醫第一附屬醫院急診室就醫。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院心胸外科主任王繼勇表示，醫生們透過檢查，發現一根近4公分長的魚刺卡在陳先生食道的上段，且已經刺穿食道，又刺穿胸主動脈，這正是陳先生大口吐血的原因。

陳先生到了醫院後仍在不停吐血，醫生們已經來不及給他做核酸檢測，馬上為他插管及人工呼吸、大量輸血。但經過醫生的全力搶救之後，仍然沒有挽回陳先生的性命，他於8月3日晚間過世，留下兩個未成年的孩子。醫生提醒，卡了魚刺後，不要嘗試喝醋、吞飯等方法，一定要及時到醫院就醫。