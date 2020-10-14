1張圖秒懂「iPhone 12全系列都變瘦了」　史上最大6.7吋卻更輕薄

▲iPhone 12系列。（圖／記者洪聖壹攝）

記者周亭瑋／綜合報導

萬眾矚目的iPhone12系列終於問世，共有4款機型，除了破紀錄出現歷代最大螢幕，同時也提供小巧新機；不僅如此，這系列機身變得更加輕薄，同樣是Max，螢幕比上一代多了0.2吋，但重量卻是一樣的。

新亮相的iPhone 12系列，系統全面升級為5G，且在續航力不減的情況下，厚度均為7.4mm，與iPhone XR、11薄了0.9mm；不僅如此，iPhone 12、12 Pro因邊框收窄，機身也比同為6.1吋的iPhone XR、11還輕巧。

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值得一提的是，iPhone 12瘦身最為顯著，重量與前一代相比，足足剷掉32g，來到162g，而iPhone12 Pro則為187g。

▲全新系列瘦身有成阿。（圖／記者周亭瑋製表）

接著，拉出史上最大螢幕「iPhone12 Pro Max」來看，擁有6.7吋螢幕的它，跟6.5吋的iPhone 11 Pro Max相比，不僅螢幕變大，厚度也少了0.7mm，而重量則與後者是一樣的。

此外，蘋果也推出小尺寸機型，採全螢幕設計的「iPhone 12 mini」為5.4吋，由於拿掉額頭和下巴，機身比4.7吋的iPhone SE（第二代）還要輕巧，除了厚度減少0.1mm，重量更少了15g。