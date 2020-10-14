規格完勝！網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2

▲iPhone 12 mini為iPhone 12系列最小的旗艦機。（圖／取自蘋果）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果今（14日）凌晨推出iPhone 12系列，其中iPhone 12 mini主打最小旗艦機，被網友拿來跟iPhone SE 2比較，但不少網友認為，對於喜愛小手機的用戶來說，iPhone 12 mini堪稱「小手機王者」，根本是真正的第二代SE。

PTT網友認為，iPhone SE 2只是iPhone 6s，手機本身還是大，但螢幕不大，但iPhone 12 mini有小手機優勢，且螢幕比SE 2大，疑惑「這支才是真正的SE後繼者吧？」

根據蘋果官網，iPhone 12 mini高度5.18英吋、寬度2.53英吋、厚度0.29英吋、重量133公克，有HDR螢幕顯示、A14仿生晶片，以及廣角、超廣角的鏡頭配置。相較起來，iPhone SE 2高度5.45英吋、寬度2.65英吋、厚度0.29英吋、重量148公克，搭載A13仿生晶片，但鏡頭僅有廣角相機。

貼文一出，網友紛紛在下面回應「這支真的是小手機王者，沒得挑剔」、「133公克真的黑科技，不知道是不是超小電池」、「SE系列的真諦是舊瓶裝新酒，全面更新的才不是SE」、「小手機界的霸主，但續航力絕對悲劇」。