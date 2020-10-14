iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

▲iPhone 12台灣售價23900元起！（圖／翻攝蘋果官網）



記者劉維榛／綜合報導

蘋果iPhone 12眾所矚目登場，比起上一代iPhone 11售價，除了規格、相機神進化，升級售價不漲反降，讓果粉們心癢癢！不過有鄉民比較12／12 Pro的差異性，直言只差了3規格，實在不明白為何後者多了5400元。對此，內行破盲點，因為死忠果粉來說，換新機彷彿是每年必敗儀式，也就是說信仰無價！

一名網友看完蘋果手機發表會後，在PTT發表看法，「只有12 Pro Max給相機升級，本以為Pro至少螢幕會提升120hz」，顯見新機規格讓他大失所望。對此，原PO也比較iPhone 12與12 Pro規格，認為只在外殼材質、多顆鏡頭、光學雷達有差異性，不解後者為何貴上5400元。

事實上，iPhone 12與12 Pro在外殼材質部分，前者為鋁合金、後者為不鏽鋼；鏡頭部分，後者多了望遠與光學雷達（LiDAR），能強化AR擴增實境的精準度，在低光源環境下對焦速度快上6倍，這也是Pro在人像模式能擁有「夜間模式」的原因。

底下果粉熱議，「12跟Pro螢幕有差啊，看最高亮度就知道材質有差一代，再來應該是RAM，但這要等拆解確認」、「多Pro三個字，那種心靈上的滿足，無價」、「跟你說個秘密，跟mini也沒差多少」、「記得12是京東方，12 Pro是三星，12 Pro邊框也比較符合2020的標準」、「會買就是會買，酸再多人家還是股價第一」。

▼另有網友比較i11電池，驚呼影片能多看1小時！（圖／翻攝PTT）

