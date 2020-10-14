iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

▲iPhone 12 Pro與 iPhone 12 Pro Max有銀色、石墨色、金色、太平洋藍4顏色可選。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

iPhone 12系列今（14）日凌晨亮相！iPhone 12 Pro與Pro Max推出超精美的太平洋藍，讓許多果粉超級心動。不過，有網友在PTT疑惑「iPhone怎麼都不出玫瑰金？」引出不少網友淚訴「好想要玫瑰金」，希望玫瑰金再度重回iPhone。

此次iPhone12與iPhone12mini將推出5款精美鋁金屬外觀，包括藍色、綠色、黑色、白色和（PRODUCT）RED，共有64GB、128GB、256GB儲存空間版本。iPhone12Pro與iPhone12ProMax全機採用不鏽鋼設計，有銀色、石墨色、金色、太平洋藍4種顏色可以選擇，共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本。

PTT網友指出，自己是iPhone 5c入坑，現在使用iPhone 7的玫瑰金，看到iPhone 12回歸復古方邊設計期待不已，但發現蘋果自iPhone 8後就再也沒有推出過玫瑰金，「我看路上很多玫瑰金，除了銷量有什麼特殊原因嗎？那個顏色真的很美，男女皆宜。」

許多網友在下面揣測，認為是故意的，應該明年或第二波可能出，或者蘋果打算一年推出一種特殊色，可以從11Pro的夜幕綠以及12Pro太平洋藍看出來，玫瑰金算過氣色。

另有網友解釋，玫瑰金在早期非玻璃機型很容易掉漆，但後來就不會。不過貼文一出，更多網友在下面表示「沒有玫瑰金，選不出來」、「想要玫瑰金」、「有出玫瑰金我一定秒選」。