　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro與 iPhone 12 Pro Max有銀色、石墨色、金色、太平洋藍4顏色可選。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

iPhone 12系列今（14）日凌晨亮相！iPhone 12 Pro與Pro Max推出超精美的太平洋藍，讓許多果粉超級心動。不過，有網友在PTT疑惑「iPhone怎麼都不出玫瑰金？」引出不少網友淚訴「好想要玫瑰金」，希望玫瑰金再度重回iPhone。

此次iPhone12與iPhone12mini將推出5款精美鋁金屬外觀，包括藍色、綠色、黑色、白色和（PRODUCT）RED，共有64GB、128GB、256GB儲存空間版本。iPhone12Pro與iPhone12ProMax全機採用不鏽鋼設計，有銀色、石墨色、金色、太平洋藍4種顏色可以選擇，共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本。

PTT網友指出，自己是iPhone 5c入坑，現在使用iPhone 7的玫瑰金，看到iPhone 12回歸復古方邊設計期待不已，但發現蘋果自iPhone 8後就再也沒有推出過玫瑰金，「我看路上很多玫瑰金，除了銷量有什麼特殊原因嗎？那個顏色真的很美，男女皆宜。」

許多網友在下面揣測，認為是故意的，應該明年或第二波可能出，或者蘋果打算一年推出一種特殊色，可以從11Pro的夜幕綠以及12Pro太平洋藍看出來，玫瑰金算過氣色。

另有網友解釋，玫瑰金在早期非玻璃機型很容易掉漆，但後來就不會。不過貼文一出，更多網友在下面表示「沒有玫瑰金，選不出來」、「想要玫瑰金」、「有出玫瑰金我一定秒選」。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／中華電信宣布提前預約iPhone12　今15：00開跑
水逆開始！12星座「10月中運勢」曝　這2星座忙爆
4大電信iPhone12開放預約！時間全曝光
康康娶小18歲嫩妻　結婚10年曝秘辛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果 「真5G」黑科技

蘋果發表親民價HomePod mini智慧音箱！售價僅台幣3千元

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

規格完勝！網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2

拿iPhone 8之前的用戶都該換了！4G機款超有感降價　iPhone11殺到2萬以下

iPhone 12相機有多威？破解「4款規格升級」懶人包曝光　

台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果 「真5G」黑科技

蘋果發表親民價HomePod mini智慧音箱！售價僅台幣3千元

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

規格完勝！網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2

拿iPhone 8之前的用戶都該換了！4G機款超有感降價　iPhone11殺到2萬以下

iPhone 12相機有多威？破解「4款規格升級」懶人包曝光　

台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

中職／中信兄弟14日若贏球　樂天桃猿隔10年半季墊底

灑了OREO碎片、杏仁角粒！歇脚亭秋季飲品報到　還能狂吸黑糖珍珠

吳宗憲罕見告白「都是因為妳」❤　網暴動喊憲嫂…帽子7字藏亮點

C羅確診在酒店隔離現身陽台　露招牌燦笑比讚示意狀況良好

大久保麻梨子暴肥6公斤「洗澡照全身鏡」顧體態　獨門瘦身餐曝光

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

5年前爆熱戀洪詩「她認愛李運慶」　毛弟私下對話曝真實關係！

痘痘粉刺長不停？小心反覆冒痘5大因素　快檢查你的洗臉方式

柯文哲談「中天換照」：若為韓流興起原因秋後算賬　對民進黨沒好處

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

貴4000元！他查iPohne 12匯率氣壞

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

史上最強大「iPhone 12」問世！　全系列規格、上市資訊大統整

即／iPhone 12最便宜699美元入手

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全到齊

快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

更多熱門

相關新聞

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

蘋果iPhone 12眾所矚目登場，比起上一代iPhone 11售價，除了規格、相機神進化，升級售價不漲反降，讓果粉們心癢癢！不過有鄉民比較12／12 Pro的差異性，直言只差了3規格，實在不明白為何後者多了5400元。對此，內行破盲點，因為死忠果粉來說，換新機彷彿是每年必敗儀式，也就是說信仰無價！

1張圖秒懂「iPhone 12全系列都變瘦了」

1張圖秒懂「iPhone 12全系列都變瘦了」

iPhone 12來了！中華電信明天下午開放預約

iPhone 12來了！中華電信明天下午開放預約

iPhone 12相機有多威？「4款規格升級」曝光　

iPhone 12相機有多威？「4款規格升級」曝光　

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

關鍵字：

iPhone 12玫瑰金顏色

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面