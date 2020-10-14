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「NCC應超然公正」　江啟臣：拿中天開刀恐引發寒蟬效應

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▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

中天電視6月提出的換照申請案，國家通訊傳播委員會（NCC）考量涉及民眾權益重大事項，決議召將於10月26日開聽證會，創下首例。國民黨革實院院長羅智強13日爆料，中天新聞台「關定了」。對於NCC的作法，國民黨主席江啟臣14日表示，此舉恐在台灣媒體引發寒蟬效應，導致削弱媒體監督權的民主倒退，「NCC應超然公正」。

國民黨14日舉行中常會，江啟臣表示，昨天南鐵地下化的拆遷工程，強勢進行；禮納里部落永久屋拆除問題，引發陳情自焚； 306元的政治獻金資料遭到監察院刻意調查；演藝人員在臉書祝賀國家生日快樂，竟然遭到民進黨側翼圍攻；爭議許久的瘦肉精豬肉，更在未經溝通討論，以行政命令強勢開放

江啟臣說，上述每一個單一事件，都堆疊、累積出民進黨執政的傲慢與粗暴，更凸顯出在野制衡與媒體監督的重要性。

接著，江啟臣提到，NCC即將在10月26日，針對中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照，召開聽證會。這場史無前例的聽證會，不但將決定頻道的去留，以及媒體工作者的生計，更將決定台灣媒體是否引發寒蟬效應，導致削弱媒體監督權的民主倒退。

江啟臣指出，中天電視與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚。令人擔憂NCC早已有所定見。NCC無力做好媒體管理工作，早就為國人所詬病，直接針對強力批評執政當局的媒體開刀，不但扼傷NCC公信力，更是對於第四權的強力傷害。未來媒體恐將忌憚於換照審查，無法發揮應有的監督力量。

江啟臣說，國民黨在此呼籲，對於政治可以有不同的立場，但對於新聞自由我們都應該共同起身捍衛，因為這是中華民國的民主憲政價值，也是我們的堅持。在NCC做出決定之前，仍要再次呼籲國家通訊傳播委員會，應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手深入NCC，做出合理的裁決，維護國內新聞自由的報導環境。

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