劍指美國化工業　中國對美PVC加碼「反補貼調查」

▲江蘇一家新材料公司員工，在PVC塑膠地板生產線上工作。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在中美局勢緊張的背景下，中國商務部14日通報，對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼立案調查。這是繼9月25日對同樣產品進行反傾銷立案調查後，中方對美化工業採取的新貿易措施，若上述「雙反」調查均獲裁定，美國企業將面臨懲罰性的反傾銷、反補貼關稅稅率。

根據中國商務部14日發布的「2020年第41號公告」顯示，中方決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯進行反補貼調查。該產品英文名稱Polyvinyl Chloride（PVC），歸在《中華人民共和國進出口稅則》：39041090。

▲中華人民共和國商務部。（圖／CFP）

通報稱，本次調查通常應在2021年10月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年4月14日；在此之前，中國商務部於今年9月25日公告，對於原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC），進行反傾銷立案調查。

PVC是氯乙烯經加成聚合反應得到的的高分子材料，為聚乙烯和聚丙烯之後，第三種最廣泛生產的合成塑膠聚合物，可用於管道、塑膠瓶、卡片等，或加入塑化劑軟化用於軟管、電纜、仿皮革、充氣產品等多種用途。

這並非中國今年下半年首次對美國化工業的進口產品祭出反傾銷、反補貼「雙反」調查。9月中，中國商務部公告對乙二醇、丙二醇進行反補貼調查、8月時則是對聚苯醚。

聚氯乙烯PVC做為全球廣泛應用的塑膠原料，近年也成為中國政府積極扶植的化工產業項目，早在2003年，就曾首次對美國PVC進行反傾銷調查、徵收相關關稅，直到2019年才取消。

另因在初級生產技術上，該產品有較高致癌風險，導致掌握高端技術的歐美國家，現占據全球一半以上的市場，也讓中國難以完全實現「進口替代」，美國進口PVC目前仍在中國市場佔據定價優勢。

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