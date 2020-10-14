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影／iPhone 12報到！7大亮點一次看　最低只要23900元

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記者黃翊婷／綜合報導

蘋果（Apple）秋季第二場線上發表會於台灣時間14日凌晨1時舉行，首支蘋果5G手機iPhone 12外型確定搭載「三鏡頭」，外型同時回歸經典iPhone 4設計，全系列售價最低2萬3900元起，以下整理iPhone 12的7大亮點以及功能。

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

1.全面引入「最速5G」，上傳下載快兩倍

新款iPhone將搭載最新A14仿生晶片與5G網路晶片，其中A14仿生晶片已於上月iPad Air 4發表時率先亮相，以台積電最新5奈米製成打造，電晶體數量高達118億個，採6核心CPU，此次應為首次搭載在iPhone手機，號稱比他牌手機快上50％，堪稱地表最高速iPhone。

2.外型與設計風格突破

iPhone 12外框致敬第四代，採用陶瓷成分的玻璃面板，有藍、綠、紅、白、黑5色可選，其中藍、綠色是過去未曾出現的iPhone顏色。另外兩款Pro系列，則有太平洋藍、石墨色、銀色、金色共4種顏色。

觀察過去幾代，蘋果手機都具備柔軟的圓形的形狀（iPhone 4和iPhone 5除外），因為它可以適合任何手掌，加上外觀效果非常好，所以大部分手機幾乎都採圓角邊緣做設計。

如今iPhone 12正式曝光，確定不再採用當前模型的圓角輪廓，而是採用了iPhone 4和5更加銳利、方正的設計美學。

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12有5色可選。

3.一次亮相4款新機

這次的發表會一開始就公布4款新機，外觀如同年初就一直傳聞的，全系列回歸經典方邊設計，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Max 背面搭載雙鏡頭，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 則搭載三鏡頭。

4.全系列配備OLED面板

iPhone 12系列新機都會配備OLED全螢幕顯示器，一般型號兩款為雙鏡頭，Pro型號則為三鏡頭。另外，新系列螢幕採用超瓷晶的抗摔面板，抗摔程度號稱提升整整4倍。

▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，。（圖／取自蘋果直播）

▲iPhone 12的錄攝功能提升。（圖／取自蘋果直播）

5.拍照、錄影功能大提升

iPhone 12搭載6核CPU、4核GPU，有雙鏡頭（廣角、超廣角）、f1.6光圈，也支援夜間縮時錄影。配件方面，新增磁吸式無線充電，提供15瓦的充電效率，可以同時充Apple Watch跟iPhone，但為了地球環保，不再附贈耳機、充電頭（豆腐頭）。

另外，iPhone 12 mini採用5.4 吋的尺寸，搭載雙鏡頭，有f/1.6光圈，相機組採用七層鏡片式鏡頭，低光性有27％提升，夜間模式更出色，使用更大光圈捕捉更多的光，超廣角鏡頭。

6.推動MagSafe磁性生態系

專為iPhone手機打造的MagSafe技術用線圈集成磁鐵，保持與現有的Qi充電器相容，磁體經過最佳化，能高效充電，改善屏蔽，又能安全提供高達15瓦功率、更快充電。而除了MagSafe Charger，還有MagSafe Duo Charger（雙項充電），讓人可以蘋果手機、蘋果手表同時充電，外出時則能摺疊攜帶。

由於MagSafe新增的傳感器、NFC和高敏感的磁力感測器（Magnetometer），能感應到磁場強度，並立即反應，使iPhone 12立即識別其他配件，提供更快的服務。

任何MagSafe磁吸配件都能輕鬆扣搭在iPhone 12背面，不管是矽膠、透明、皮革的保護殼，都能用磁體扣上取下，更加方便，也能吸住一個名片型的錢包，放置票券、卡片等。

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12系列規格。

7.全系列售價最低2萬3900元起

總整理台灣的上市情報，今年發表的iPhone 12全系列新色是大家期待的藍色，iPhone 12、iPhone 12 mini就叫「藍色」，並且還有黑色、白色、PRODUCT RED、綠色等多種選擇，共有64GB、128GB、256GB儲存空間版本。

iPhone 12 mini售價分別為新台幣2萬3900元、2萬5500元以及2萬9000元；iPhone 12售價分別為新台幣2萬6900元、2萬8500元以及 3萬2000元。

iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的藍稱為「太平洋藍」，全機採用不鏽鋼設計，並且還有銀色、石墨色、金色三種顏色可以選擇，因應拍攝儲存需求，共有128GB、256GB、512GB三種儲存空間版本。

iPhone 12 Pro售價分別為新台幣3萬3900元、3萬7400元以及 4萬4400元；iPhone 12 Pro Max售價分別為新台幣3萬7900元、4萬1400元以及4萬8400元。

根據台灣蘋果官網上顯示iPhone12與iPhone 12 Pro將在10月16日開始預購，10月23日開始出貨；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則是在11月6日開始預購，11月13日開始出貨。

▼iPhone 12全系列售價一覽表，點圖可放大。（圖／記者余弦妙製圖）

▲▼iPhone 12全系列售價一覽表。（圖／記者余弦妙製圖）

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