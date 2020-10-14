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iPhone 12相機有多威？破解「4款規格升級」懶人包曝光　

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▲▼蘋果 iPhone 12 相機有多強？破解各款規格升級重點（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計！（圖／翻攝蘋果官網）

記者劉維榛／綜合報導

蘋果iPhone 12繽紛問世，更是iPhone首支支援5G的機型，相機規格也神進化，四機款中就有3種鏡頭配置，讓不少果粉看了頭昏眼花，《ETtoday新聞雲》整理出懶人包，分別與iPhone 11、與同系列機款來做比較，一窺差異與升級重點。

讓我們先來看看iPhone 12四機款的鏡頭規格：

iPhone 12 mini：雙鏡頭系統（超廣角、廣角）

iPhone 12：雙鏡頭系統（超廣角、廣角）

iPhone 12 Pro：三鏡頭系統（超廣角、廣角、望遠）＋光學雷達（LiDAR）

iPhone 12 Pro Max：三鏡頭系統（超廣角、廣角、望遠）＋光學雷達（LiDAR）

「iPhone 11」vs.「iPhone 12／12 mini」

如同外界先前預料，iPhone 12全系列都搭載台積電5奈米製的A14處理器，因此有更好的HDR與夜拍效果。若拿iPhone 11與iPhone 12／12 mini做比較，後者換上新的感光元件，且具備ƒ/1.6 光圈的廣角相機可捕捉的光線增加27%，並採用7枚廣角鏡片組帶來全面清晰銳利的影像，全新光學影像穩定功能還可每秒進行5,000次調整，無敵的「夜間模式」能讓低光源照片更令人驚豔。

▲▼蘋果 iPhone 12 相機有多強？破解各款規格升級重點（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 12 Pro夜間模式更清晰！（圖／翻攝蘋果官網）

「iPhone 12／12 mini」vs.「iPhone 12 Pro／12 Pro Max」

至於Pro高階系列，比iPhone 12／12 mini多了長焦距鏡頭與LiDar光學雷達掃描儀，其中LiDar強化AR擴增實境的精準度，在低光源環境下對焦速度快上6倍，這也是Pro在人像模式能擁有「夜間模式」的原因。

此外，Pro 機型支援HDR拍攝功能，從8位元躍升至10位元，可捕捉7億色彩，拍出更逼真的影片，還能以電影製片廠採用的「杜比視界」格式進行拍攝，甚至還可剪輯「杜比視界」影片，並使用 AirPlay 在大螢幕上一睹細微差異。

▲▼蘋果 iPhone 12 相機有多強？破解各款規格升級重點（圖／翻攝蘋果官網）

▲ 12 Pro Max採用「感光元件位移式」！（圖／翻攝蘋果官網）

「iPhone 12 Pro」vs.「12 Pro Max」

蘋果打破過往新機策略，不將iPhone Pro／Max列為同規，而是將頂規最獻給iPhone 12 Pro Max上，其中512GB容量，售價48,400元，意味著讓消費者直衝頂規版本，6.7吋的12 Pro Max除了螢幕更大，還有享有額外的硬體升級。

此外，12 Pro Max獨享系列最大的廣角感光元件，包括：像素尺寸1.7微米，可提高87%低光源的拍照效果，長焦距鏡則擁有65mm，實現最遠2.5倍光學變焦，且最高可達12倍數位變焦。

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