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快訊／蘋果發布超強A14仿生晶片　手機也可玩《英雄聯盟》

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記者吳佳穎／台北報導

蘋果於今（14）日線上發表會，推出業界首款以5奈米製程的A14仿生晶片(Ａ14Bionic)，可容納118億個電晶體，成為當今世上最快的手機晶片，晶體尺寸縮減但功能更多、性能提升，而且節能。內建的新一代神經網路引擎（Ｎeural Engine）從8核變16核，每秒處理11兆次操作，加速機器學習，同時繪圖處理速度提升，甚至可以在iPhone 12上玩大型的PC遊戲《英雄聯盟》都不是問題。

▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12、homepod，英雄聯盟。（圖／取自蘋果直播）

▲蘋果秋季發表會發布A14仿生晶片強大，手機上可玩主機大型遊戲《英雄聯盟》。（圖／取自蘋果直播）

蘋果介紹，與目前iPad Air 3所搭載的A12仿生晶片（A12 Bionic）相比，A14 Bionic可將中央處理器（CPU）性能大幅提升了40%；A14採用新款的6核CPU，市智慧手機中最快的處理器，起其他手機CPU快50%。

另外，也採用新的四核心繪圖架構，提升圖像品質和性能，在大型遊戲和機器學習方面表現優異，可比其他手機的GPU繪圖處理速度快50％。

A14 Bionic還將神經網路引擎（Neural Engine）從8核提升到16核，機器學習處理速度快80%，機器學習加速器(ML accelerrator)也比原來的快70%，這些重大更新，讓機器學習可以實現，也能支持手機玩主機品質的大型遊戲，在更快速、以及5G低延遲環境下，玩《英雄聯盟》也不是問題。

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