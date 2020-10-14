快訊／蘋果推MagSafe　iPhone12背面不只充電還吸錢包

▲蘋果MagSafe讓手機背面可吸住票卡式錢包。（圖／翻攝Apple官網）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果今（14）日凌晨發布會宣布推動MagSafe磁性生態系，透過優化iPhone 12背面的線圈集成磁鐵，提升充電量與安全性，發展出更多的充電方式，包含行車支架充電、不拿下保護殼充電等；比較有趣的是，利用磁吸力，手機背面還能吸住一個票卡型的「錢包」，也能識別其他MagSafe生態圈配件，提供更好的立即服務。

蘋果指出，專為iPhone手機打造的MagSafe技術用線圈集成磁鐵，也保持與現有的Ｑi充電器相容。磁體經過最佳化，能高效充電，改善屏蔽，又能安全提供高達15瓦功率、更快充電。而除了MagSafe Charger，還有MagSafe Duo Charger(雙項充電)，讓人可以蘋果手機、蘋果手表同時充電，外出時則能摺疊攜帶。

由於MagSafe新增的傳感器、NFC和高敏感的磁力感測器(Magnetometer)，能感應到磁場強度，並立即反應，使iPhone 12立即識別其他配件，提供更快的服務。

蘋果介紹影片還說，任何MagSafe磁吸配件都能輕鬆扣搭在iPhone 12背面，不管是矽膠、透明、皮革的保護殼，都能用磁體扣上取下，更加方便，也能吸住一個名片型的錢包，放置票券、卡片等。

▲新無線充電，磁吸式充電（MagSafe）的雙項充電。（圖／記者許凱彰攝）

▲MagSafe構造解析。（圖／取自蘋果官網）