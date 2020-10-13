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雲林「烏龍蕉」疫情影響難出口　金門縣豪訂7200公斤 

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府積極媒合企業或團體向蕉農採購，自九月底以來共計完成媒合至少2萬多公斤，在雲林縣長張麗善及金門縣長楊鎮浯共同媒合下，首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門，張麗善13日邀請楊鎮浯縣長同框舉行跨海視訊，共同為雲林香蕉團購宣傳，也為即將啟運的香蕉封箱。

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

國產香蕉外銷量減供過於求，產地收購價優級蕉去年約20多元，現金約每公斤8元。莿桐果菜生產合作社理事長主席蘇明利指出，今年外銷訂單較去年減少5、6成以上，價格崩跌時，要免費送貿易商2貨櫃還被拒絕，雲林香蕉主要產期在秋冬，今年國內香蕉因沒有颱風、大雨產量增，外銷量又因疫情關係減少，導致價格差。

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善邀請金門縣長楊鎮浯同框舉行跨海視訊，共同為雲林香蕉團購宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，國產香蕉產銷失衡，雲林縣政府積極與產地農民團體合作，推出團購方案，積極媒合企業團購，協助農友銷售，累計至今已媒合企業及團體採購達20,730公斤，總計達1,382箱，除金門縣以外，wpd達德能源集團與明基材料股份有限公司也向本縣蕉農採購香蕉，達德能源集團更將採購之880箱香蕉全數捐給縣內國中小學生供應營養午餐，為雲林縣內學童加菜，展現企業回饋地方善舉。

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、莿桐鄉長林靖焜、莿桐果菜生產合作社理事長主席蘇明利為即將啟運的香蕉封箱。（圖／記者蔡佩旻攝）

金門縣長楊鎮浯表示，今年9月間到訪雲林縣斗南農會，商談契作高粱合作案，聽聞雲林縣外銷日本烏龍種香蕉，品質優良，因受疫情影響無法出口，當下指示相關單位協助媒合，由農會收購好品質國產香蕉，再透過農會銷售管道讓金門民眾也吃的到，亦展現兩縣的情誼，未來希望能有更多合作的機會，促進雙方更多的交流。

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲金門縣長楊鎮浯表示，聽聞雲林縣外銷日本烏龍種香蕉品質優良，經協助媒合由農會收購再透過農會銷售管道讓金門民眾也吃的到。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德說明，雲林縣香蕉植面積約670公頃，雲林土壤富饒加上濁水溪孕育，出產的香蕉品質有保證，希冀更多企業持續向雲林縣蕉農採購，不論是團購、團膳等皆可。希望各大企業、團體多加採購，也希望民眾多加食用國產香蕉，大家共同支持辛勞的蕉農。

雲林縣香蕉團購窗口有，林內鄉農會0922-967926、莿桐果菜生產合作社0921-846517、新光果菜生產合作社0920-693770。

▲首批1貨櫃480箱、總計約7200公斤的烏龍蕉，將於15日運抵金門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣香蕉植面積約670公頃，雲林土壤富饒加上濁水溪孕育，出產的香蕉品質有保證，希冀更多企業持續向雲林縣蕉農採購，不論是團購、團膳等皆可。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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