陸媒：055型驅逐艦具反衛星能力　也能應對美軍隱形戰機

▲055型驅逐艦接連下水。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《環球時報》英文版（Global Times）先前曾報導，解放軍055型飛彈驅逐艦具有反隱形及反衛星的能力。大陸分析人士指出，055的反隱形能力，主要為了應付美軍的隱形戰機（如：F-35、F-22）的潛在威脅。

大陸航天專家王亞南分析，055擁有雙頻雷達系統，該系統具有低軌道（低空地球軌道）的反隱形及反衛星能力，用新技術生產的先進雷達系統，可探測到低軌道飛行的飛機，這些飛機通常在300至500公里的高度上繞著地球旋轉。

王亞南指出，若雷達系統具有足夠的性能，不只可以偵測，更可以追蹤衛星，「這意味著，雷達系統能夠引導武器對衛星進行攻擊。」

▼F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



王亞南提到，055的排水能力超過一萬噸，長度達180公尺、寬度20公尺，體積較大，可攜帶一種能夠到達低軌道上的防空導彈，配合所用的雷達系統，還可將數據傳送給陸基防空部隊，發射反衛星導彈。

王亞南指出，低軌道衛星能夠監看廣闊的戰場區域，為操作員提供豐富的情報，在戰時，若一方能夠壓制敵方衛星，就可以阻止敵方獲取關鍵情報，為己方創造更好的條件。

美軍的空軍、海軍及海軍陸戰隊都配備了F-35隱形戰機，近年也向亞太地區的盟友出售大量F-35，分析人士認為，在面對美軍隱形戰機的潛在威脅時，反隱形的能力顯得至關重要。

▼F-22戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

