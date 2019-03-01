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大陸海軍70年生日趴亮點　專家：航母和055大型驅逐艦

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲解放軍航母遼寧艦。（圖／視覺中國，下同。）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍4月23日將於山東青海舉行成立70周年多國海軍活動，會否舉行海上閱兵（閱艦式）儀式也成為各界關注的焦點。大陸海軍軍事學術研究所研究員李杰指出，此次若舉行海上閱兵，那亮點會集中在海軍建設的新成果，像是近年加入的航空母艦、055大型驅逐艦、052D驅逐艦等新型艦艇。

大陸國防部發言人任國強2月28日在記者會上公布將舉行多國海軍活動的訊息，但並未介紹參與的國家，也未透露參與的艦艇，只表示，解放軍海軍成立70週年的系列紀念活動，包括多國海軍活動，目前正在籌劃準備之中，「至於遼寧艦和其他海軍艦艇會不會參加，我們將適時對外公佈。」

▼解放軍055型飛彈驅逐艦。

▲解放軍055萬噸大驅將被命名「拉薩號」。（圖／視覺中國）

官方雖未給出答案，但外界卻相當好奇，包括地點的選擇、「海上閱兵」的舉行與否，以及航母會否參加活動，都是關注的焦點。據《環球時報》報導，陸海軍軍事學術研究所研究員李杰指出，解放軍共舉行過5次海上閱兵，除去年4月12日的南海大閱兵外，其它4次都是在黃海海域進行，「青島與中國海軍的成長歷史有著密切關係，海軍的多個兵種都在此誕生、起步、發展。第一支驅逐艦支隊、第一所航校、潛艇學院以及航母入列後的航母基地、核潛艇基地，也都在青島。」

▼解放軍2018年4月南海閱兵。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

李杰還說，中國已經在青島舉辦了多次海上閱兵，世界大國和地區大國的海軍都在這個地區，派艦參加也是比較便捷的；甚至有很多國家的艦艇多次來過青島，也比較熟悉海況。

李杰認為，若舉行閱艦式，最大的看點將集中展現海軍建設的新成果，「這十年間中國海軍隊伍中有了航母、055大型驅逐艦、052D驅逐艦等新型艦艇，這些艦艇噸位更大、信息化程度更高、作戰性能更強。」

李杰也強調，此次來參加多國海軍活動的國家和艦艇肯定會比60週年時更多，因為目前中國和大國以及周邊國家外交關係比較平穩，中國軍隊的朋友圈也進一步擴大。

▼解放軍052D型驅逐艦。

▲▼北海艦隊首艘052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號為117）。（圖／CFP）

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關鍵字：解放軍,海軍,航母,055,052D,閱兵,海上閱兵

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