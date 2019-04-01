055驅逐艦抵青島！首次與遼寧艦同框　軍迷瘋狂：準備國際閱艦式

▲055驅逐艦抵達青島。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

陸媒最新消息指出，055型驅逐艦首艦在3月30日從江南造船廠出發，用平均17節航速航行1天又17個小時後，已經在昨（31）日10點18分抵達青島古鎮口軍港，與遼寧建會合。許多軍迷猜測，這很可能是為了4月下旬的國際海上閱兵做準備。

微博上也流傳在上空拍攝軍港的圖片，影像顯示055驅逐艦首次與遼寧艦航母同框亮相。據悉，「遼寧號」航母和052D型117「西寧艦」日前也已經抵達青島軍港。大陸國防部新聞局局長、發言人吳謙上（3）月28日曾表示，經中央軍委批准，解放軍海軍成立70周年多國海軍活動將於4月下旬在青島舉行。

他也指，屆時，將舉行高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示、文體交流等多項行程；截至目前，已有60多個國家表示將派海軍代表團和艦艇參與活動。首艘國產航母和萬噸驅逐艦會不會出現在受閱隊伍中成為關注外界焦點。

吳謙回應，「中國第二艘航母正按計劃開展各項試驗，各項工作按計劃穩步推進。至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。」對於網傳圖片顯示中國萬噸驅逐艦掛滿彩旗，是否意味著將近期入役並受閱的問題，吳謙回應稱，「該型驅逐艦目前正在開展相關試驗。關於服役時間，我與大家一樣期待。」

資料顯示，055艦體長180公尺、艦寬22公尺，滿載排水量約1.2萬噸，打破中國海軍驅逐艦排水量的紀錄。艦載武器方面，055型導彈驅逐艦採用與052D型相同的通用導彈垂直發射系統，發射單元數量達112個，可發射長劍-10巡航導彈，鷹擊-12、鷹擊-18、鷹擊-83反艦導彈，以及海紅旗-9、海紅旗-16防空導彈，火力十分兇猛。

其中最值得注意的是，長劍-10為第一次裝備在中國國產艦艇上，其戰鬥部最重500公斤，能掠海飛行打擊1500公里外的地面目標。大陸知名軍評陳光文分析，在過去的10年裡，中國海軍的發展成為一個世界奇蹟，因為這支海軍已從世界第二集團躍升到僅次於美國海軍的水準。

▼055型大型驅逐艦首艦已掛上彩旗準備服役。（圖／翻攝自新浪軍事）