點名吳怡農有錯誤認知　吳斯懷：全民國防絕非全民皆兵

▲國民黨立法委員吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍今年頻繁擾台，朝野議論是否更改目前的兵役制度。對此，國民黨立委吳斯懷13日點名民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農有錯誤的認知，強調「全民國防」絕非「全民皆兵」，國安高層必須審慎面對這一類議題，若只為強化全民戰鬥意志，喊喊口號無可厚非，但把對戰爭的一知半解，當作國防論述，甚而讓民眾誤解實際的戰場景況，問題就嚴重了。

吳斯懷表示，近期兩岸軍事衝突議題成為熱門新聞，但國防事務「建軍備戰」是非常專業的領域，牽涉法源依據、實務執行等各領域，非所謂的學者專家、名嘴，引用幾個國外智庫論述，找幾本外國手冊抄一抄就可以高談闊論。

吳斯懷指出，我國民防組織編組及運用是「全民國防」概念不是「全民皆兵」，兩者完全不同層次，而吳怡農日前在「壯闊臺灣」網站，提到他主張的台灣未來民防政策，參考瑞典在2017年發行的民防手冊《如果發生危機或戰爭》(Om krisen eller kriget kommer )，提到「所有停止抵抗的信息都是假的」、「令敵人戰到一兵一卒」等頗令人熱血澎湃的壯語，並設想的民防是「國民的軍事能力不需在營區服役才能達成，只需4到6個月的基本訓練即可，就防衛自己家的附近，連地圖都不用」。

對於吳怡農的上述言論，吳斯懷批評，錯誤的認知會引發嚴重後果，不可不慎。他指出，《國際人道法》、《戰爭法》等都有相關規範，淺白地說，平民不得參與軍事行動，否則會成為合法的軍事目標。而我國民防法規範的任務包括協助空襲防護、協助搶救災害、協助維護地方治安、戰時支援軍事勤務，並沒有軍事任務，若要全民皆兵，實際參與軍事行動，必須先求得全民共識，繼而立法院立法修法。

吳怡農質疑，在組織架構上，《民防法》第4條明訂有民防總隊（團）、大隊、中隊、分隊等編組，但平時各縣市是否有完整編組？有無訓練計畫？在預算編制方面，請問民防團隊平時籌購個人裝備、通信器材、槍枝、彈藥、儲存場所、械彈管理、訓練、人事經費等，內政部、教育部等相關部會是否編列預算支應？

至於戰場實務，吳斯懷憂慮，依目前防衛作戰計畫，各作戰區、第一線守備部隊、打擊部隊、後方勤務支援地區、海空軍基地都有明確劃分的戰鬥地境線。受過軍事訓練的都是後備軍人，不屬民防團隊成員；民防團隊若要擔負作戰任務，除上述法源依據須考量之外，如何與國軍各級部隊區分戰場責任？台灣地狹人稠，城鎮密布，大部份與作戰地區重疊，戰時如何管制居民都已經是大問題，遑論人民拿槍護衛家園，會產生多大的亂象。

吳斯懷認為，面對中共不斷的軍事威脅，我方應掌握「不挑釁、不示弱、不畏戰，不卑躬屈膝」的原則，積極備戰，目前國軍各項作為值得肯定。但「全民國防」絕不是「全民皆兵」，國安高層必須審慎面對這一類議題，如果只是為了強化全民戰鬥意志，喊喊口號壯壯膽也無可厚非，但是把對戰爭的一知半解，當作國防論述，甚而讓民眾誤解實際的戰場景況，問題就嚴重了。

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