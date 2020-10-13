日媒爆共軍代號X-Day攻台？川普將訪台？　國安人士揭實情

▲共軍運8反潛機近期多次侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

針對日本媒體報導，共軍計畫趁美國大選陷入混亂的情況中，在一個月內對台發起強攻，代號為「X-Day」，甚至有所謂美國總統川普訪台，並宣布承認台灣等。對此，國安人士表示，該媒體是以八卦聳動聞名，內容指稱首相菅義偉身旁有共諜，可能連日本政壇都覺得丈二金剛。

日媒夕刊富士報導指稱，有所謂美國情報員爆料，共軍已經計畫趁美國大選陷入混亂的情況中，就在一個月內對台發起強攻，代號稱為「X-Day」，此外還有所謂美國川普可能閃電訪台，並宣布承認台灣等。對此，國安人士分析，如果對日本媒體生態有所了解的人，都會知道《夕刊富士》的報導是以八卦聳動聞名。

國安人士指出，我方的外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，更遑論美國大選剩下不到一個月，各陣營都在做最後衝刺，川普及拜登身為候選人，更不可能有訪台的時間。

在台海相關軍事動態方面，國安人士表示，目前國安單位跟國軍單位都有完整地掌握，也會適時公布相關資訊，不僅是公開向國人說明，也向區域周邊國家共享資訊；而兩岸及區域和平穩定，是兩岸雙方應共同承擔的責任，這點總統蔡英文在國慶日的演說上，也很清楚表達。

至於該篇報導，國安人士說，最後的結語，是日本首相菅義偉身旁有共諜，這種說法，可能連日本政壇都會覺得令人丈二金剛摸不著頭緒。

其他人也看了這些新聞...

► 瘦肉精使牛隻死亡率增加91% 果蠅攀爬能力受損

► 民眾黨發起「標萊豬」公民連署：籲民進黨勿犧牲國人換取政黨利益

► 新北營養午餐全面禁瘦肉精 侯友宜：嚴重違規不排除永不續約



►振興一下我們的美麗