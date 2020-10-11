共機頻擾家長擔心小孩被送上戰場　沈富雄斷言：兩岸不會開打

▲前民進黨立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

由於共機近期頻頻跨越台灣海峽中線，加上國軍軍備不足，許多家長開始緊張，兩岸一旦開戰孩子將會上戰場。對此，前民進黨立委沈富雄斷言，兩岸近幾個月不會打仗，去當兵沒關係。

《ETtoday新聞雲》上週民調顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有44.9%民眾願意自己或讓自己家人上戰場保衛台灣，值得注意的是，當問及「自己或家人要上戰場時」，18、19歲族群有高達96.3％表示願意，但當問及是否支持恢復徵兵制時，卻又有高達87％反對，反觀20至29歲則是僅有26％願上戰場護台，但卻有58％支持恢復徵兵制。

沈富雄表示，可憐天下父母心，就是為了小孩子的生命安全，只好機關算盡。其實這些人要當兵的時間都不長，大概4個月，所以他們都在想，未來4個月裡有沒有風險。

沈富雄說，家長若看不同電視台，例如他看藍色電視台，會覺得很危險，相反地若是看綠色電視台，會說不用怕，所以不一樣。但是未來那幾個月裡，到底會不會打仗？如果聽他的解析，就知道並不會打仗，所以暫時當兵是沒關係的。



其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗