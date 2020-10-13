前國台辦副主任：和平統一可能性微乎其微！　指「第三條路」以武促統

▲中共解放軍。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

台海局勢持續緊繃，美國政府更是計畫大幅加碼對台軍售規模，未來局勢恐難樂觀。大陸前國台辦副主任、海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希指出，台海兩岸和平統一的可能性愈來愈小。

今年以來，共機擾台次數超過220架次。對此，王在希向《觀察者網》表示，解放軍戰機近來持續抵近台灣巡航飛行，確實是過去沒有發生過的，它向民進黨當局傳遞一個明確的、極其重要的信號，就是不要錯估形勢，誤以為台海發生戰爭美國會支持保護台灣，有了美國撐腰大陸就不敢動武。他說，在涉及領土主權問題上，大陸方面不會有任何退讓。

▲前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

還有一點值得特別注意，王在希指出，近期解放軍分別在北海、東海、南海四個區域舉行大規模實戰化演練，演練時間之長，規模之大，區域之廣，實戰化程度之高，都是前所未有，「這種實戰化演練距離實戰只是一步之遙」，一旦台海地區出現武力衝突，這對台灣來講是災難性的，美國絕對保護不了，希望民進黨蔡英文當局深思。

「台灣問題到今天，和平統一的可能性已經微乎其微」，王在希表示，隨著蔡英文當局加速去中國化的台獨進程，大陸的武統聲浪也日益高漲。但他認為，解決台灣問題還有第三條道路可供選擇，即「北平模式」，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵，這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。

他接著強調，無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、小恩小惠，是不可能實現兩岸統一的。

▲東部戰區新影片 。（圖／翻攝自解放軍報）。

王在希說，大陸方面顧及台灣同胞的感受，有些話不好說的太重太硬，保持理性，做到先禮後兵，但民進黨當局是不計後果，刻意誤導輿論，鼓動和利用民粹；大陸強硬一點，他就說是「打壓台灣同胞」；大陸溫和一點，他就說大陸是「紙老虎」，只是說說而已，不敢真打，所以如何讓台灣民眾認識到民進黨玩弄台獨的危險性，不要被民進黨當局綁架，是一個很大問題。

針對國民黨在立法院提出的「美台復交案」和「請求美國協防颱灣案」，王在希說，國民黨在江啟臣出任黨主席後，其對大陸政策立場一直在後退，今日國民黨完全在奉行李登輝21年前提出的「特殊兩國論」，國民黨現在問題的嚴重性在於，它已從馬英九時代的不謀求統一，發展到如今的不認同一中，這意味著國民黨的性質在出現改變。