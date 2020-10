全文／蔡英文在捷克論壇演說　「合作才能促進民主自由」

記者黃巈禾/台北報導

總統蔡英文12日晚間8時(捷克當地時間同日下午2時)應「公元兩千論壇基金會」(Forum 2000 Foundation)邀請,於「第24屆公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說。

「公元兩千論壇基金會」係由領導捷克民主化的前總統哈維爾,以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾(Elie Wiesel)與日本慈善家笹川陽平(Sasakawa Yohei)於1996年創立,旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會,透過該論壇協助公民社會發展及鼓勵宗教、文化及種族的寬容,追求哈維爾的遺緒,為世界領導人及各領域的思想家與異議人士提供平台,公開討論與分享全球性重要議題。

該論壇自創立以來,每年邀請世界知名的精神領袖、諾貝爾獎得主、政治人物或企業界領袖與會,業成為全球性的民主盛會,亦為布拉格年度重要活動。

▲蔡英文在第24屆公元兩千論壇演說。(圖/翻攝自YouTube/presidentialoffice)

該屆會議以「新世界嶄現?恢復責任與團結」(A New World Emerging?Restoring Responsibility and Solidarity)為題,探討在迅速變化的世界中,恢復責任與團結的必要性。發表演說重要人士包括捷克參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)、 歐盟執委會副主席喬洛瓦(Věra Jourová)、歐盟人權特別代表季爾莫(Eamon Gilmore)、 美國「民主黨國際事務協會」(NDI)主席米德偉(Derek Mitchell)、 民主社群(Community of Democracies)秘書長蓋瑞特(Thomas E. Garrett)等。

蔡英文首度以台灣總統身分與會,其演說內容指出,面對人類史上最嚴峻的COVID-19疫情,如何捍衛民主制度及生活方式是必須處理的根本關鍵。她強調,台捷兩國的夥伴關係因秉持共享價值而歷久彌新,而民主自由也奠定經濟繁榮的基礎,感謝捷克對我國的支持,相信價值相同的國家一起打拚、互助合作,才能達成維護並促進民主自由的目標。

蔡英文演說全文:

非常高興參加第24屆「公元兩千論壇」(Forum 2000),這是我第一次以台灣總統的身分與會。首先,我要感謝「公元兩千論壇」卡列帕(Jakub Klepal)執行長及其團隊致力民主國家間的國際合作,並長期支持台灣。我十分珍惜並感念這份情誼。對韋德齊(Miloš Vystrčil)議長承受極大的壓力,仍排除萬難於上月來台訪問,我也要再次表示感謝。

2020是風雨飄搖的一年,人類面臨史上最嚴峻的挑戰之一:COVID-19疫情。面對疫情,我們必須處理的根本關鍵,就是如何捍衛我們的民主制度和生活方式。正因如此,「公元兩千論壇」的舉辦,至關重要。拜現代科技和視訊會議之賜,我們得以討論後疫情時代、新世界秩序、如何恢復責任心、維持良治與團結等重要議題。

今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情,並力阻經濟衰退。然而,有些政權卻趁我們全力抗疫,操縱科技監控人民行動,把持防疫物資,限制資訊及言論自由。我們看到了擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序,引發邊界衝突,並罔顧自由人權。最令人扼腕的例子就是香港情勢,這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線。為此,台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。

台灣和捷克是共享價值的合作夥伴。我們篤信自由、平等、透明、人權及善治,而且政治發展軌跡相似,人民都勇敢堅韌,力抗集權暴行,先人們也都勇於渴慕追求民主正義,對後代深具啟發。

以上共同之處讓此次的與會,對我別具意義。1996年,捷克前總統哈維爾(Václav Havel)創辦「公元兩千論壇」,協助公民社會發展,鼓勵宗教、文化和種族的包容,並為全球領導人、思想家和勇者,提供一個公開討論、辯論重大民主相關議題的平台。

過去幾年來,台灣皆派遣代表率團出席論壇活動,象徵台捷夥伴關係的重要性。去年,捷克紀念「天鵝絨革命」(Velvet Revolution)30周年。革命期間,哈維爾前總統發揮重要角色,激勵人民支持民主化。多年後,哈維爾前總統來台訪問,和台灣人民分享這個鼓舞人心的故事。

哈維爾前總統也曾與民主先進、現任監察院院長陳菊會面,當時陳院長(以勞委會主委身分)到捷克訪問,並分享她在戒嚴時期投身民主運動的歷程。這場會面感動人心,因為陳院長和哈維爾前總統都曾為了捍衛國家的民主自由而犧牲個人。更重要的是,哈維爾前總統對台灣的支持,台灣人民銘記在心。這樣的台捷夥伴關係和情誼延續至今。

今年,捷克參議院韋德齊議長率89人訪團來台,韋德齊議長是首位在台灣立法院發表演說的國會議長。韋德齊議長用中文宣告「他是台灣人」,不僅感動了台灣人民,也激勵我們無畏對岸中共政權的恫嚇和挑戰。

我要藉這個機會再度向捷克訪團表達謝意,他們的來訪,讓我們知道台灣並不孤單。我們攜手打造未來時,民主夥伴的支持,讓我們信心倍增。台捷兩國的夥伴關係因秉持共享價值而歷久彌新,而民主自由也奠定了我們經濟繁榮的基礎。

台捷經濟合作歷時20多年了。台灣是捷克的第4大投資國,投資額超過中華人民共和國。捷克一流的科技能力和投資環境吸引了許多台灣公司,諸如富士康、華碩和宏碁等紛紛在捷克設廠。台捷合作,在海外市場也屢見不鮮,台捷夥伴關係是全球供應鏈重組不可或缺的一環。

韋德齊議長訪台期間,台灣和捷克簽署了3項備忘錄。雙方也尋求在人工智慧、通訊、電信和醫療服務方面的進一步合作。相信台捷合作,雙方互蒙其利。從明年開始,我們將提供50個獎學金名額,鼓勵捷克學生來台灣交流。希望透過教育交流,促進彼此的了解,開創未來更多的合作。

疫情過後,希望大家都可以來台灣,看看這個美麗的民主國家,風景如畫,人民友善,還有佳餚美食。我由衷相信,價值相同的國家要一起打拚,守護我們所擁有的生活方式和民主運作等。預祝今年的「公元兩千論壇」圓滿成功。我相信,只有互助合作,我們才能達成維護並促進民主自由的目標。