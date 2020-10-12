士兵「體重171kg」遭開除！前上校怒：軍隊容不下胖子　會害死同袍

▲英國有1.8萬名軍人體重過重。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

許多人都認為士兵都必須保持精壯的體態，而英國確實也如此規定。根據當地媒體報導，英國有一名士兵因為體重高達27英石（約171公斤）而被軍隊開除；前英軍司令坎普上校就表示，若是一支隊伍裡面太多過重的士兵，代表該隊軍官領導失職，「我們軍隊沒有任何空間給胖子。」

根據《太陽報》報導，英國一名士兵的體重高達27英石（約171公斤），最後軍方依體重過重無法戰鬥將他開除。事實上，這在英國軍隊中並非特例，據了解，在2019年1月至2020年3月之間，還有其他5名來自陸軍、海軍或空軍的士兵因體重超過20英石（約127公斤）遭開除。

報導指出，英國有1.8萬名士兵被歸類為肥胖，約佔總數的1／8；共有537人患有第2型糖尿病（Type II diabetes），這種疾病通常被認為和體重過重有關。另外，還有至少8名現役軍人接受了抽脂手術，並由醫生開立100顆處方減肥藥。

前駐阿富汗司令坎普上校（Colonel Richard Kemp）表示，軍隊裡面沒有胖子的容身之處，「在戰爭中肥胖可能會奪去士兵自己跟戰友的生命」、「控制體重不是士兵個人的責任，他們的上司也有責任，在肥胖問題嚴重的部隊，我們看到的就是上司領導失敗。」

坎普上校強調，若是一支軍隊的肥胖人數過多，就代表那是沒有活動力的單位，「軍人應該要進行足夠的體能訓練，以燃燒多餘的卡路里，保持身體健康以便戰鬥。」國防部發言人則說，他們都會定期讓士兵接受健康檢查。

►小棕瓶下殺5.9折！划算到無法抗拒