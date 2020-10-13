東洋新冠疫苗遭指陸製？指揮中心認定「非中國疫苗」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋昨（12）日宣布取得BioNTech SE的COVID-19疫苗有條件授權的授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，但今天卻有網路爆料指該疫苗與中國「復星醫藥」合作製成「是陳時中信誓旦旦、絕對不買的中國製新冠病毒疫苗」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（13）日表示，依股權認定為德國廠，非中國廠。

「我們不認為他是中國大陸的廠。」莊人祥於今（13）日指揮中心臨時記者會中表示，BioNTech SE本身為德國廠，據了解，中國的復星醫藥因為具BioNTech SE的亞洲代理權而有入股，持有其0.7%股權，一般公司股東可能來自各國，這於商業行為中十分常見。

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至於東洋代理疫苗是作為戰備使用還是投入自費市場？莊人祥表示，指揮中心會和各疫苗廠洽商主要還是以公費疫苗為主，以優先順序給各不同人員。

▲東洋取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權記者會，董事長林全（右）總經理施俊良（左），資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣東洋藥品公司也發出聲明澄清，指BioNTech SE為上市德國公司，非陸資企業。聲明指，BioNTech SE為註冊登記於德國，2019年10月於美國Nasdaq掛牌的新藥研發公司，依據公開資訊，該公司前3大股東分別為AT Impf GmbH（持有50.20%）、Medine GmbH（18.80%）、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.（6.11%），合計持有75.11%，其他股東則多為共同基金，而就公開資訊該公司的中資僅占0.7%，離法令規範的30%甚遠。

另依BioNTech SE官網，該公司於2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7500萬元以加速新冠肺炎疫苗的開發，若BioNTech SE屬中資企業，德國政府當無資助之理。

台灣東洋強調，台灣東洋獲授權代理進口新冠肺炎疫苗的交易對象是BioNTech SE，相關疫苗的製造及其交易產生的金流、物流往來對象均在德國。