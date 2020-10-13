　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東洋新冠疫苗遭指陸製？指揮中心認定「非中國疫苗」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼疾管署記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋昨（12）日宣布取得BioNTech SE的COVID-19疫苗有條件授權的授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，但今天卻有網路爆料指該疫苗與中國「復星醫藥」合作製成「是陳時中信誓旦旦、絕對不買的中國製新冠病毒疫苗」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（13）日表示，依股權認定為德國廠，非中國廠。

「我們不認為他是中國大陸的廠。」莊人祥於今（13）日指揮中心臨時記者會中表示，BioNTech SE本身為德國廠，據了解，中國的復星醫藥因為具BioNTech SE的亞洲代理權而有入股，持有其0.7%股權，一般公司股東可能來自各國，這於商業行為中十分常見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於東洋代理疫苗是作為戰備使用還是投入自費市場？莊人祥表示，指揮中心會和各疫苗廠洽商主要還是以公費疫苗為主，以優先順序給各不同人員。

▲▼東洋取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權 董事長林全記者會 總經理施俊良。（圖／記者屠惠剛攝）

▲東洋取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權記者會，董事長林全（右）總經理施俊良（左），資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣東洋藥品公司也發出聲明澄清，指BioNTech SE為上市德國公司，非陸資企業。聲明指，BioNTech SE為註冊登記於德國，2019年10月於美國Nasdaq掛牌的新藥研發公司，依據公開資訊，該公司前3大股東分別為AT Impf GmbH（持有50.20%）、Medine GmbH（18.80%）、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.（6.11%），合計持有75.11%，其他股東則多為共同基金，而就公開資訊該公司的中資僅占0.7%，離法令規範的30%甚遠。

另依BioNTech SE官網，該公司於2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7500萬元以加速新冠肺炎疫苗的開發，若BioNTech SE屬中資企業，德國政府當無資助之理。

台灣東洋強調，台灣東洋獲授權代理進口新冠肺炎疫苗的交易對象是BioNTech SE，相關疫苗的製造及其交易產生的金流、物流往來對象均在德國。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
大同陸資抓到了！　金管會開罰2500萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

俄羅斯排球正妹體驗五人制棒球　節奏太快沒發現贏球

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

住透天厝貴鬆鬆？　台中北區最便宜1600萬享大空間

DR.WU啟動公益計畫　首支玻尿酸護手霜所得全數捐助燒燙傷友

生活熱門新聞

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

泛舟哥結婚了！喜曬全家福：以後叫我吉爸

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

更多熱門

相關新聞

印度病例破700萬80%家庭還醫不起

印度病例破700萬80%家庭還醫不起

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，印度新冠肺炎確診病例已破700萬。高昂的治療費用引來民怨，許多地方因此實施了價格上限。數據顯示，超過80%的家庭還是可能會因為家中一個成員染疫而陷入經濟困境。

陸中科院：17物種可帶原新冠

陸中科院：17物種可帶原新冠

全美首例2度確診病患　症狀更嚴重

全美首例2度確診病患　症狀更嚴重

江蘇台商染疫返台　接觸者匡列17人

江蘇台商染疫返台　接觸者匡列17人

快訊／時隔8個月又見中國大陸境外移入！

快訊／時隔8個月又見中國大陸境外移入！

關鍵字：

新冠肺炎疫苗東洋

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面