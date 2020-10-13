13天前就發病！台商流鼻水曾買藥未就醫　江蘇返台確診「匡列17人」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布中國大陸新冠肺炎境外移入病例，為暌違8個月以來再次見到來自大陸的確診個案。指揮中心發言人莊人祥表示，個案為40多歲男性台商，回國前在當地曾經有流鼻水、有痰等情況，僅有自行服藥沒有就醫，10月11日返台後因為症狀於機場採檢，今日確診，同班機接觸者匡列17人。

莊人祥表示，該名個案於今(2020)年2月至中國江蘇工作，10月11日返台。個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。

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指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。

指揮中心統計，國內截至目前累計97,166例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,055例排除)，其中530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、34人住院隔離中。

▲案530班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲台灣籍男子赴大陸江蘇工作，返國入境檢驗確診。（圖／翻攝衛福部臉書）

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