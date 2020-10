17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

▲貓咪可感染新冠病毒,亦可能成為病毒中間宿主,但是否會有貓傳人、人傳貓情況,仍需待進一步研究加以證實。(圖/CFP)

記者陳政錄/綜合報導

新冠病毒(SARS-CoV-2)是導致新冠肺炎(COVID-19)的病原體,其是否起源於蝙蝠,或有其他中間宿主實現「跨種傳播」引發討論。對此,大陸中科院、清華大學最新發表的一項研究顯示,共有猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊等17個物種,可與SARS-CoV RBD結合,且貓科動物可能在病毒的傳播中扮演了重要角色。

國際學術期刊《細胞發現》(Cell Discovery)近日線上發表一項,由大陸中科院微生物研究所、清華大學團隊聯合完成的研究,題為《Broad host range of SARS-CoV-2 and the molecular basisfor SARS- CoV-2 binding to cat ACE2》。

▲SARS-CoV-2 的潛在中間宿主。(圖/取自中科院微生物所)

研究顯示,SARS-CoV-2具有廣泛的可能宿主範圍,同時根據病毒刺突(S)蛋白受體結合域(RBD)與血管緊張素轉換酶2(ACE2)的結合能力,排除了一些潛在的宿主,有助於尋找病毒真正的中間宿主。

研究指稱,透過研究結果,將強調監測易感動物的必要性,防止其成為新的傳播源頭,導致疫情再次暴發。

中科院微生物所介紹,研究團隊以來自哺乳綱和鳥綱的11個目的26個物種的ACE2為研究對象,包括家畜、寵物和野生動物等,探究其與SARS-CoV-2 刺突(S)蛋白受體結合域(RBD)的結合情況。

結果發現,SARS-CoV-2 RBD可以與多個物種(17/26)ACE2相互作用,包括靈長目(猴)、兔形目(兔)、鱗甲目(馬來穿山甲)、食肉目(貓、果子狸、狐狸、狗、貉)、奇蹄目(馬)、偶蹄目(豬、野生雙峰駝、羊駝、牛、山羊、綿羊)和翼手目(小棕蝠、棕果蝠) ,並且這些物種的ACE2可以介導SARS-CoV-2假病毒進入細胞。

研究指出,SARS-CoV RBD除了可以結合上述17個物種ACE2外,還可以結合小鼠(囓齒目)的ACE2,這表明SARS-CoV的宿主受體範圍可能與SARS-CoV-2不同。

研究稱,目前已有多個證據表明貓可以感染SARS-CoV-2,而老虎和獅子(屬於貓科)也被報導可以感染SARS-CoV-2,「這些結果說明貓科動物在SARS -CoV-2的傳播中可能扮演著重要角色。」

