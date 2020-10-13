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17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

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▲▼貓咪。（圖／CFP）

▲貓咪可感染新冠病毒，亦可能成為病毒中間宿主，但是否會有貓傳人、人傳貓情況，仍需待進一步研究加以證實。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒（SARS-CoV-2）是導致新冠肺炎（COVID-19）的病原體，其是否起源於蝙蝠，或有其他中間宿主實現「跨種傳播」引發討論。對此，大陸中科院、清華大學最新發表的一項研究顯示，共有猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊等17個物種，可與SARS-CoV RBD結合，且貓科動物可能在病毒的傳播中扮演了重要角色。

國際學術期刊《細胞發現》（Cell Discovery）近日線上發表一項，由大陸中科院微生物研究所、清華大學團隊聯合完成的研究，題為《Broad host range of SARS-CoV-2 and the molecular basisfor SARS- CoV-2 binding to cat ACE2》。

▲▼SARS-CoV-2 的潛在中間宿主。（圖／取自中科院微生物所）

▲SARS-CoV-2 的潛在中間宿主。（圖／取自中科院微生物所）

研究顯示，SARS-CoV-2具有廣泛的可能宿主範圍，同時根據病毒刺突（S）蛋白受體結合域（RBD）與血管緊張素轉換酶2（ACE2）的結合能力，排除了一些潛在的宿主，有助於尋找病毒真正的中間宿主。

研究指稱，透過研究結果，將強調監測易感動物的必要性，防止其成為新的傳播源頭，導致疫情再次暴發。

中科院微生物所介紹，研究團隊以來自哺乳綱和鳥綱的11個目的26個物種的ACE2為研究對象，包括家畜、寵物和野生動物等，探究其與SARS-CoV-2 刺突（S）蛋白受體結合域（RBD）的結合情況。

結果發現，SARS-CoV-2 RBD可以與多個物種（17/26）ACE2相互作用，包括靈長目（猴）、兔形目（兔）、鱗甲目（馬來穿山甲）、食肉目（貓、果子狸、狐狸、狗、貉）、奇蹄目（馬）、偶蹄目（豬、野生雙峰駝、羊駝、牛、山羊、綿羊）和翼手目（小棕蝠、棕果蝠） ，並且這些物種的ACE2可以介導SARS-CoV-2假病毒進入細胞。

研究指出，SARS-CoV RBD除了可以結合上述17個物種ACE2外，還可以結合小鼠（囓齒目）的ACE2，這表明SARS-CoV的宿主受體範圍可能與SARS-CoV-2不同。

研究稱，目前已有多個證據表明貓可以感染SARS-CoV-2，而老虎和獅子（屬於貓科）也被報導可以感染SARS-CoV-2，「這些結果說明貓科動物在SARS -CoV-2的傳播中可能扮演著重要角色。」

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