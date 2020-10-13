快訊／時隔8個月又見中國大陸境外移入！台商赴江蘇工作染疫

▲中央流行疫情指揮中心發言人。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增1例境外移入病例，個案為從中國大陸返國之本國籍40多歲男性台商，根據指揮中心資料，國內上一次出現中國大陸境外移入病例為2月6日，是暌違8個月以來再次有從中國大陸入境確診病例。

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指揮中心表示，個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。

根據指揮中心統計，加上本新增病例，國內目前累計530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、其餘住院隔離中。

▲案530班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲1男赴中國江蘇工作，返國入境檢驗確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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