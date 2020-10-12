國慶焰火盛會圓滿落幕　黃偉哲帶加菜金慰勞環保清潔人員

▲台南市長黃偉哲感謝清潔人員及環保志義工的付出，再次帶著加菜金與實用運動毛巾，到中西安平區隊向所有辛苦整理環境的清潔人員與志義工致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

50萬人聚集的台南國慶焰火盛會圓滿落幕，台南市隔天天亮前即恢復市容，大獲市民好評，市長黃偉哲感謝清潔人員及環保志義工的付出，12日下午又帶著加菜金與實用運動毛巾，到中西安平區隊，向辛苦整理環境的清潔人員與志義工致謝，感謝大家的努力，為台南市爭一口氣，讓市民及市長引以為榮。

市長黃偉哲表示，國慶焰火在台南舉辦，前來欣賞璨爛焰火的民眾遠超過預期，華麗焰火帶給眾人無比的驚艷。盛會前，環保局妥善規劃與動員清潔人員與志義工，環境整理得一級棒，更厲害的是50萬人聚會後的善後，工作效率快又好，這樣的工作態度無可挑剔，令人欣慰也感到驕傲，他除了謝謝，只有再謝謝。

為維護國慶焰火盛會前後的環境，環保局出動1200人次清潔人力與上百名環保志義工，分批通宵整理，共清理出150噸垃圾、不含民間公益團體回收的部分，回收了11公噸資源回收物。

另外，環保志義工也於11日清晨6時許接力，戴著遮陽帽、手拿掃把、夾子和垃圾袋，行走在黃金海岸、觀夕平台、四草大橋及戀愛廣場等民眾聚集處，沿著街道和海風賽跑撿拾細小垃圾。

環保局長謝世傑表示，環保局臉書相關留言都是正面，有人寫著「辛苦了，謝謝，台南就是不同，台灣加油」、「謝謝默默辛苦工作的無名英雄們」「感謝環保人員辛勞奉獻，祝您們平安健康喜樂」。「感謝清潔人員撿拾垃圾、定時清廁所，整個環維持相當乾淨，感謝這些辛苦的清潔人員」。50萬人聚集後的環境能在最短時間恢復整潔，最要感謝清潔人員與志義工的付出，才能獲得市民的肯定與讚許。

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