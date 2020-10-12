黃偉哲視察黑橋牌企業　宣示使用國產豬肉製作肉類加工品

▲台南市長黃偉哲率員前往黑橋牌企業視察，一同宣示使用不含瘦肉精的國產豬肉製作肉類加工品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應美國豬肉明年開放，台南市長黃偉哲12日率市府團隊前往台南在地知名業者黑橋牌企業視察，政府與民間業者一同宣示使用不含瘦肉精的國產豬肉製作肉類加工品。

黑橋牌企業董事長陳春利，並陪同導覽香腸製作過程及說明肉品管理，黃偉哲表示除了肉品工廠須做好源頭管理，提供安全且標示清楚的肉品，打造健康飲食環境外，市面上的散裝豬肉製品也要產地標示及源頭管理，讓消費者可以簡單清楚地辨認豬肉原產地，進行消費選擇。市議員李啓維也到場關心。





市長黃偉哲表示，台南市作為食品加工產業的重鎮，市內的肉品加工廠產出全國八成以上的肉品加工製品，也因此在八月底中央宣佈開放的政策後，台南市即對食品安全的把關與檢加強辦理，無論具有品牌的豬肉或是散裝肉類，都務期在生產、加工與消費上都會做到嚴加查察，詳加把關的實際作為。





黃偉哲表示，為因應檢驗的經費增加，已向中央申請補助，未來也會視需求動用第二預備金，而在人力支援的部分，也會再作徵募，為維護民眾的食品安全與健康，食安經費的編列與動用是必要的支出。





台南市政府衛生局表示，台南市為眾多食品業者的重要聚落，享有美食之都的美譽，鑑於明年一月開放在即，市府相關單位會做好準備，嚴加稽查與進行國產和進口肉品標示分流工作，要求業者落實源頭管理，一同攜手為民眾的食安品質與安全把關。

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