瑞典環保少女挺拜登！憂大選結果影響全球環保政策　公開籲投票

▲瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

瑞典17歲環保少女桑伯格（Greta Thunberg）今日發文表態，支持美國總統候選人拜登，並表示自己並未參與任何政黨，但即將到來的美國總統大選的重要性遠遠超過所有。據了解，桑伯格早在先前就已經數次槓上川普，經常在國際場合中譴責各國領導人在氣候政策上的不足，而川普也不甘示弱回嗆桑伯格。

綜合外媒報導，桑伯格在推特上發文表示，「我從未參加任何政治黨派，但即將到來的美國總統大選重要性已經遠超過所有，站在氣候變遷的角度，這遠遠不足，當然許多人會將票投給另一位候選人，但我的意思你們知道的，團結起來然後一起透票給拜登吧！」

▲桑伯格和川普數次槓上。（圖／路透）



報導指出，美國年長者投票踴躍，因此年輕人相較來說投票率較低，桑伯格的推文可能會激勵到年輕族群出來投票。

不過桑伯格和川普兩人頭一次槓上，早在去年年底桑伯格成為《時代》雜誌2019風雲人物時，川普就公開形容這非常可笑，還要桑伯格先管理自己的情緒問題，更要她找朋友看場老電影。而桑伯格也曾在聯合國氣候峰會中，譴責各國領導人只在乎經濟，無視氣候變遷的議題。