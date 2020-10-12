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【英語多益通】週年慶滿千送百　英文怎麼說？

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▲▼ 週年慶,新光三越 。（圖／記者張一中攝）

▲ 百貨公司週年慶 。（圖／記者張一中攝）

文／李海碩

靠近年底，百貨公司的週年慶又要來了，講到各式各樣的特賣與優惠活動，相關的英文該怎麼表達呢？讓我們一起來看看！

一、怎麼說「賣」

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販售的動詞是sell，轉換為名詞變成sale。當我們說有商品正在特賣，前方會加上介詞on。

Everything is on sale from October 1st.
（從十月一日開始，所有物件都特價拍賣。）

只要換個介詞，意思就完全不一樣了。當從on sale變成了for sale，意思便是這個物件「有沒有要賣」。而最常見的就是not for sale，通常「not for sale」會單獨成為一張標籤，表示非賣品。

Sorry. This item is not for sale.
（抱歉，這個物件是非賣品。）

My integrity is not for sale.
（錢財不可移吾人誠正。）

二、各種特賣會的說法

各種特賣會最常見的說法，就是在剛剛提過的sale前方，再加上相關名詞。

2.1 anniversary sale週年慶

週年慶的說法，是sale在前方加上週年anniversary。anniversary來自於annual的字根，意思就是「每年的」。需要特別分清楚的有annual sales與anniversary sale，前者是「年度銷售量」，後者則是週年慶銷售。

The annual sales amount of that department store has hit a record new height.
（該百貨公司的年度銷售額度已經到達了全新的高度。）

The anniversary sales of that department store is going to begin from October 15th.
（該百貨公司的週年慶將從十月十五日開始。）

除了anniversary sales之外，還有一些生活中很常見，多益試題中也常出現其他種類的特價銷售活動，列舉如下。

2.2 clearance sale清倉大拍賣

clearance來自於clear（清除），把物件全部都清光光的拍賣，當然就是清倉大拍賣了。

The store is having a massive clearance sale with at least 50% off.
（該商店正在大清倉拍賣，至少五折起。）

因為清倉拍賣就是把大量物件盡量倒售的拍賣，所以也會出現「一件不留」的說法，如「Everything must go.」或者「Everything needs to go.」一般更常使用must，並且清倉拍賣與下方的限時拍賣通常都最便宜。

2.3 flash sale限時拍賣

flash的意思是閃光，所以一閃而逝、一瞬即逝的拍賣，就是限時拍賣。

The rPhone is going on a flash sale today from two to three P.M. via Wmart.
（rPhone（虛擬品牌）將於今天下午兩點到三點在Wmart（虛擬品牌）進行限時拍賣。）

為了要表達這些折扣都是不等人的，也可以用商店的角度，以「提供品」offer來說明。例如限時優惠就可以說成limited time offer、special offer、或是Limited time only。limit是限制的意思，有限制時間的提供，當然就成了限時優惠。

The offer is only good for a limited time.
（本方案僅於有限時間中有效。）
* 請特別注意這邊的時間是以時段解釋，所以可以加上冠詞。

The new speed limit will be in effect starting from next week.
（新的速限下週開始生效。）

而offer因為有「提供」的含義，所以也可以作為提供各式各樣條件、或是設備的意思，在商業、現實世界與多益測驗都極為常用，萬萬要記熟才行。

The convention center offers a wide range of facilities for visitors of various needs.
（該會議中心提供多樣的設備以滿足不同需求的訪客。）

三、其他多元的優惠活動

3.1 pre-order預購

在英文中所有具備「pre-」的字首含義大多都是「之前」，所以之前先訂了，意思就是「預訂」、「預購」。

You may pre-order the latest gaming console PS5 directly from playstation.com.
（您可以在playstation.com上直接預定最新的遊戲主機PS5。）

3.2 discount折扣

有預購當然就會有折扣了，discount是典型的字根字首字，dis表示沒有，count是計算，「不跟你算」的意思也就是打折。

A lot of companies offer discount codes for promotions.
（許多公司會在促銷時提供折扣代碼。）

3.3 買X送Y

買X送Y最常見的模式就是買一送一，Buy one get one free，言簡意賅：買了一個第二個就免費。如果是最近便利商店常見的「第二件六折」該怎麼說呢？前面跟buy one一樣，後面加上折數就可以了：Buy one get one 40% off。

請特別記得，中文說的折數是最後計算出來的答案，例如六折就是原價的60%，但英文的折扣習慣說出打折去掉的部分，所以六折是40% off。

3.4 rebate滿千送百

所有滿額度之後的「返款」都稱之為rebate。請特別注意這些還給消費者的款項不是來自於原本的消費額，而是「超出」原本消費額度的部分。更需要特別注意的是要辨別與refund之間的差異，re（重新）fund（資金）的意思為退款，也是常用字。

You may claim your $10 rebate for every $100 spent.
（每花一百美金，就可以索取十美元的返款。）

有時消費結束之後不會獲得金錢上的返款，而會有其他形式的獎勵，例如禮券（Gift certificate、vouchers）。請特別注意voucher是具有直接兌換價值的物品，而coupon僅有折價的功能。其他常見的獎勵還有免費的小禮物Free gifts、Giveaways，或是點數回饋reward points。

【多益模擬試題】

1. Next year will mark the 20th _____ for HS ltd.
(A) annual
(B) anniversary
(C) annually
(D) annal

2. The flash sale will last for only two hours. _____, we need to move now to get there in time.
(A) Therefore
(B) However
(C) For example
(D) All of a sudden

解析：

1. 正解為(B)。題意為「明年將會是HS有限公司的二十週年。」本題為典型的詞性題，前方已經有the定冠詞，故後方一定要是名詞或是可作為形容詞之用的詞語。(B)的週年慶是最合語意的。(A)為形容詞、(C)為副詞、(D)雖然也為名詞，但是意思為「年誌」，並請特別注意不要搞混寫成了anal（肛門的）。

2. 正解為(A)。題意為「該限時特賣只有兩小時，因此，我們現在就要出發才能及時抵達。」本題為轉折語題，答案(A)Therefore表示接續語意「因此」。(B)為相反語意「然而」，(C)為舉例語意「例如」，(D)為時序語意「忽然之間」。

延伸閱讀》Switch 熱銷》「遊戲機」、「安慰」竟都用同個單字，是什麼？

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