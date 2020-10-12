【英語多益通】週年慶滿千送百　英文怎麼說？

▲ 百貨公司週年慶 。（圖／記者張一中攝）

文／李海碩

靠近年底，百貨公司的週年慶又要來了，講到各式各樣的特賣與優惠活動，相關的英文該怎麼表達呢？讓我們一起來看看！

一、怎麼說「賣」

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販售的動詞是sell，轉換為名詞變成sale。當我們說有商品正在特賣，前方會加上介詞on。

Everything is on sale from October 1st.

（從十月一日開始，所有物件都特價拍賣。）

只要換個介詞，意思就完全不一樣了。當從on sale變成了for sale，意思便是這個物件「有沒有要賣」。而最常見的就是not for sale，通常「not for sale」會單獨成為一張標籤，表示非賣品。

Sorry. This item is not for sale .

（抱歉，這個物件是非賣品。）

My integrity is not for sale .

（錢財不可移吾人誠正。）

二、各種特賣會的說法

各種特賣會最常見的說法，就是在剛剛提過的sale前方，再加上相關名詞。

2.1 anniversary sale週年慶

週年慶的說法，是sale在前方加上週年anniversary。anniversary來自於annual的字根，意思就是「每年的」。需要特別分清楚的有annual sales與anniversary sale，前者是「年度銷售量」，後者則是週年慶銷售。

The annual sales amount of that department store has hit a record new height.

（該百貨公司的年度銷售額度已經到達了全新的高度。）

The anniversary sales of that department store is going to begin from October 15th.

（該百貨公司的週年慶將從十月十五日開始。）

除了anniversary sales之外，還有一些生活中很常見，多益試題中也常出現其他種類的特價銷售活動，列舉如下。

2.2 clearance sale清倉大拍賣

clearance來自於clear（清除），把物件全部都清光光的拍賣，當然就是清倉大拍賣了。

The store is having a massive clearance sale with at least 50% off.

（該商店正在大清倉拍賣，至少五折起。）

因為清倉拍賣就是把大量物件盡量倒售的拍賣，所以也會出現「一件不留」的說法，如「Everything must go.」或者「Everything needs to go.」一般更常使用must，並且清倉拍賣與下方的限時拍賣通常都最便宜。

2.3 flash sale限時拍賣

flash的意思是閃光，所以一閃而逝、一瞬即逝的拍賣，就是限時拍賣。

The rPhone is going on a flash sale today from two to three P.M. via Wmart.

（rPhone（虛擬品牌）將於今天下午兩點到三點在Wmart（虛擬品牌）進行限時拍賣。）

為了要表達這些折扣都是不等人的，也可以用商店的角度，以「提供品」offer來說明。例如限時優惠就可以說成limited time offer、special offer、或是Limited time only。limit是限制的意思，有限制時間的提供，當然就成了限時優惠。

The offer is only good for a limited time.

（本方案僅於有限時間中有效。）

* 請特別注意這邊的時間是以時段解釋，所以可以加上冠詞。

The new speed limit will be in effect starting from next week.

（新的速限下週開始生效。）

而offer因為有「提供」的含義，所以也可以作為提供各式各樣條件、或是設備的意思，在商業、現實世界與多益測驗都極為常用，萬萬要記熟才行。

The convention center offers a wide range of facilities for visitors of various needs.

（該會議中心提供多樣的設備以滿足不同需求的訪客。）

三、其他多元的優惠活動

3.1 pre-order預購

在英文中所有具備「pre-」的字首含義大多都是「之前」，所以之前先訂了，意思就是「預訂」、「預購」。

You may pre-order the latest gaming console PS5 directly from playstation.com.

（您可以在playstation.com上直接預定最新的遊戲主機PS5。）

3.2 discount折扣

有預購當然就會有折扣了，discount是典型的字根字首字，dis表示沒有，count是計算，「不跟你算」的意思也就是打折。

A lot of companies offer discount codes for promotions.

（許多公司會在促銷時提供折扣代碼。）

3.3 買X送Y

買X送Y最常見的模式就是買一送一，Buy one get one free，言簡意賅：買了一個第二個就免費。如果是最近便利商店常見的「第二件六折」該怎麼說呢？前面跟buy one一樣，後面加上折數就可以了：Buy one get one 40% off。

請特別記得，中文說的折數是最後計算出來的答案，例如六折就是原價的60%，但英文的折扣習慣說出打折去掉的部分，所以六折是40% off。

3.4 rebate滿千送百

所有滿額度之後的「返款」都稱之為rebate。請特別注意這些還給消費者的款項不是來自於原本的消費額，而是「超出」原本消費額度的部分。更需要特別注意的是要辨別與refund之間的差異，re（重新）fund（資金）的意思為退款，也是常用字。

You may claim your $10 rebate for every $100 spent.

（每花一百美金，就可以索取十美元的返款。）

有時消費結束之後不會獲得金錢上的返款，而會有其他形式的獎勵，例如禮券（Gift certificate、vouchers）。請特別注意voucher是具有直接兌換價值的物品，而coupon僅有折價的功能。其他常見的獎勵還有免費的小禮物Free gifts、Giveaways，或是點數回饋reward points。

【多益模擬試題】

1. Next year will mark the 20th _____ for HS ltd.

(A) annual

(B) anniversary

(C) annually

(D) annal

2. The flash sale will last for only two hours. _____, we need to move now to get there in time.

(A) Therefore

(B) However

(C) For example

(D) All of a sudden

解析：

1. 正解為(B)。題意為「明年將會是HS有限公司的二十週年。」本題為典型的詞性題，前方已經有the定冠詞，故後方一定要是名詞或是可作為形容詞之用的詞語。(B)的週年慶是最合語意的。(A)為形容詞、(C)為副詞、(D)雖然也為名詞，但是意思為「年誌」，並請特別注意不要搞混寫成了anal（肛門的）。

2. 正解為(A)。題意為「該限時特賣只有兩小時，因此，我們現在就要出發才能及時抵達。」本題為轉折語題，答案(A)Therefore表示接續語意「因此」。(B)為相反語意「然而」，(C)為舉例語意「例如」，(D)為時序語意「忽然之間」。

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