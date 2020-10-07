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新光三越周慶TOP 10熱銷商品大公開　萬用鍋4天賣破千台

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▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

▲新光三越首波周年慶熱銷商品公開。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶在10月份開始進入熱季，全台有13間百貨的新光三越，首波從10／1起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店先登場，首4日看準中秋連假匯集人潮，據悉光台中中港店4天業績就破20億元，業者統計首波熱銷商品，周年慶大家都在搶這些！

TOP 1　蘭蔻超極光活粹晶露　銷售破數2千罐
為一掃上半年因疫情影響的買氣，蘭蔻熱賣商品超極光活粹晶露，在周年慶也首度推出大容量，價值5,833元，周慶特價4,320元，下殺74折，果然吸引出民眾囤貨潮，4天就賣破數千罐。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 2　雅詩蘭黛超能小棕眼分享組　銷售破2千罐
於保養品口碑與回購率均佳的小棕瓶系列，今年推出的小棕眼分享組，價值6,240元，特價4,140元，直接就有66折優惠，也在首4日飆出數千瓶銷量。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 3　任天堂Switch遊戲組合　貨到秒殺
在上半年就銷售就已經夯翻天的Nintendo Switch，原價11,670元，法雅客於周年慶則祭出特價11,390元，貨一到櫃上就被秒殺，也是今年熱門夯品。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 4　飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋　銷售破千台
秋冬季節即將到來，強調煲湯等功能多元的飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，也成為廚電大熱門，原價21,900元，周慶也祭出誘人的11,390元的58折特價，成為許多媽媽的入手貨。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 5　MARSHALL Acton II 藍牙喇叭　銷售破千台
上半年因疫情，許多民眾在家時間變多，對於居家升級意願增高，強調生活質感的風潮，也帶動經典復古的MARSHALL設計受到消費者喜愛，搭配百貨滿千送百回饋，也衝出銷量，法雅客售價11,900元。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 6　GoPro HERO9 BLACK　銷售破600台
受到許多喜愛戶外活動民眾喜愛的GoPro，最新款 HERO9 BLACK便成為周年慶採購重點，法雅客售價16,800元。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 7　HOMEDICS專業級無線筋膜按摩槍　銷售500台
在網路上出現討論熱潮的無線筋膜按摩槍，新光三越於周慶也祭出獨家開賣，原價9,880元，特價6,990元，直下7折優惠，也讓許多疲累上班族與需要舒緩的運動健身族群青睞。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 8　喬山 Mirror健身魔鏡　銷售破百台
新冠肺炎帶動居家健身風潮，除了讓任天堂推出的健身環大冒險缺貨熱賣，喬山推出主打在家就能運動的健身魔鏡也熱銷，原價69,800元，周慶特價49,800元，吸引不少民眾嚐鮮。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 9　OSIM電競天王椅　銷售破百台
一向是按摩椅年度大檔期的周年慶，針對特殊族群設計的OSIM電競天王椅，也於今年熱銷創出佳績，原價29,800元，特價22,800元。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

TOP 10　三星65吋QLED8K量子電視　銷售破百台
許多民眾在家時間變多，追劇看電影打發時間，連帶提升更新電視意願，帶動大尺寸高規電視銷售，65吋的大尺寸的三星QLED電視QA65Q800TAWXZW，原價139,900元，周慶特價119,900元，直接下殺85折，也讓許多消費者出手。

▲新光三越首波周年慶。（圖／新光三越提供）

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