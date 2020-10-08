國慶連假百貨周慶加碼　新光南西滿額送家電　統一時代滿3千送3百

▲百貨周年慶適逢2連假，紛紛祭出加碼吸客。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

國慶連假在即，適逢百貨周年慶期間，加上疫情趨緩民眾多數回復正常生活，許多業者也在國慶期間加碼催客，新光三越南西店針對APP會員，推出滿額送家電優惠；統一時代百貨與高雄夢時代購物中心，則針對化妝品推加碼，指定櫃位累計消費滿3,000送300元抵用券。

中秋節之後緊接著國慶連假，看準家庭出遊潮，已開跑周年慶的百貨業者，也順勢推出加碼優惠吸客，從10／1開跑周年慶的新光三越台北南西店，從10／8至10／10期間，針對APP會員推出實用滿額禮，消費滿8,800元送「SPORT b.直傘」；滿30,000元則贈「惠而浦20L微波爐」；銀卡會員則推出限定消費滿68,000元就送「虎牌 多功能鐵板電火鍋」高回饋。

其他新光三越首波開跑分店，也針對國慶當天推出焦點商品，如台中中港店限日限量5.1折的NARS 星燦奢華眼彩組、桃園站前店則祭出Dr.Martens 1.5倍厚經典8孔靴74折優惠、台南中山店獨家限量5.2折的飛利浦奈米空氣清淨機、高雄三多店限量5.1折的SHISEIDO國際櫃 NO.1百優乳霜組等。

▲NARS 星燦奢華眼彩組價值2,200元，特價1,125元，台中中港店10／10限量。（圖／新光三越提供）

統一時代百貨台北店與高雄夢時代，於10／5至10／14期間，再加碼推出「化妝品+全館指定櫃位累計滿3000送300」活動，統一時代百貨也推出國慶限定優惠商品，包括植村秀「創藝無限好氣色組」67折、《品木宣言》保濕光潤面膜組63折促銷。

▲植村秀創藝無限好氣色組，原價4,412元，特價2,970元，限量20組。（圖／統一時代百貨提供）