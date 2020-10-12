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Jo Malone打6折！新光三越信義新天地周慶滿2千送2百

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▲新光三越信義新天地週年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越信義新天地周年慶10／22開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越信義新天地周年慶將在10／22登場，推全館滿5,000元送500元；化妝品消費滿2,000元送200元，針對疫情期間居家概念夯，香氛產品越來越熱門，受許多人喜愛的Jo Malone也趁此波周年慶推降價，降價幅度最高達18%，搭配滿千送百回饋，最多可省近40%，還祭出全台首家Hermes Beauty，搶攻偽出國免稅與獨家店商機。

新光三越旗下第二波周年慶即將在10／22開跑，共有8間店同時優惠，包括信義新天地4店、台南新天地、高雄左營店、桃園大有店、台北天母店，10／22至11／4期間，全館滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿萬元送500元，貴賓卡單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

另針對信義新天地4店，再加碼信用卡回饋，包括台新銀行針對名品從10／22至12／31單筆消費滿10萬元加贈500元抵用券；20萬元加贈1,100元抵用券；消費滿50萬元加贈2,500元抵用券。針對12間銀行信用卡消費滿3萬元起可享回饋，特定銀行包括新光銀行、花旗銀行、第一銀行、聯邦銀行消費滿6,000元送100元抵用券。skm pay綁特定信用卡分期消費滿1萬元加贈100元抵用券。

周年慶重點化妝品，今年也推大容量的航空版特惠組，包括今年熱銷商品蘭蔻大容量250ml極光水原價5,833元，特價4,320元；SKII青春露330ml售價7,182元。另推買2送2明星組，如雅詩蘭黛特潤小棕瓶原價9,590元，特價6,165元；品木宣言青春無敵靈芝水組原價4,828元，特價2,880元。

新光三越表示，今年二波周年慶8店業績目標110億元，較去年成長1%，信義新天地分店業績目標為55億元，較去年日均成長2%。

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