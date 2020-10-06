板橋大遠百10／8周慶預購開跑　「機場免稅特惠組」買得到

▲板橋大遠百周年慶推美妝特惠組，最高回饋率高達24.5%。（圖／板橋大遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

今年周慶各百貨卯足全力，新北板橋大遠百周年慶預購從10／8開始登場，除滿千送百滿額優惠之外，也結合13間銀行信用卡做雙層回饋，美妝更祭出祭出「偽出國免稅組」，以往僅能在機場購買到的大容量航空版，也在周慶期間現身，消費滿1萬元最高回饋可達24.5％，折扣逼近75折，比出國買免稅還划算。

今年初因新冠肺炎疫情，百貨通路業績受影響，5月份起逐漸好轉，而下半年進入周年慶熱季，板橋大遠百周年慶也從10／22正式開跑，10／8搶先開放周慶預購，推化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券，單筆消費滿萬再加送300元抵用券；服飾名品累計滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電單日單筆滿萬送1,000元抵用券。

除百貨滿額回饋之外，也與13間銀行信用卡合作，針對特定信用卡祭出雙層回饋，包括服飾名品單筆分六期刷6,000元送250元抵用券；3C、MUJI單筆消費滿萬分六期送500元抵用券；女男童裝、家用單筆刷8,000元加送200元抵用券。

▲價值11,500元的蘭蔻小黑瓶115ml，特價6,480元。

今年因上半年實體消費業績低迷，板橋大遠百表示，周年慶重點美妝特惠組數量也加碼15%，另推出以往只有機場免稅店才能買到的熱門商品大容量組合，包括價值11,500元的蘭蔻小黑瓶115ml，特價6,480元；資生堂國際櫃紅妍肌活露120ml，價值8,600元，特價5,400元等，總量共破千組，且搭配滿額回饋，算起來比免稅店更便宜。

▲資生堂國際櫃紅妍肌活露120ml，價值8,600元，特價5,400元。

板橋大遠百表示，周年慶檔期目標26億元，比去年成長10%，今年全年業績目標105億元，維持破百億「沒問題」，期望年底買氣回升，比去年全年業績小幅成長。

▲雙美白精組價值8,260元，特價5,760元。

▲雅詩蘭黛小棕縮時鐵粉組，價值6,200元，特價4,650元。

▲嬌蘭幻彩流星蜜粉球迷你隨身組，推薦價2,180元。

Global Mall環球購物中心周年慶首波也從10／8開跑，新北中和、桃園A8會員於10／8至10／21，會員於全館當日累計消費滿5,000元送500元抵用券，刷GMpay再加贈100元，若使用GMpay刷Global Mall聯名卡，滿5,000元再加送300元抵用券。車站型板橋車站、南港車站、林口A9，則於活動期間GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單店累計消費滿3,000元送200元抵用券。