超離奇連環撞！22歲後座女卡車底雙腿骨折　他等紅燈衰被撞翻

▲台中12日凌晨發生離譜汽機車連環撞意外，導致一名22歲女子卡車底雙腿骨折，最後16名警消抬車救人。（圖／民眾提供，以下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區12日凌晨發生一起誇張的連環撞車禍，一名張姓騎士載著22歲曾姓女子行經文心大業路口時，與自小客車發生碰撞，未料曾女竟卡在自小客車車底，擦撞的機車還一路滑行到對向撞倒另一台停等紅燈的蘇姓騎士，警消獲報後緊急前往現場搶救，最後16名警消合力抬車救出受困的曾女，曾女雙腳骨折及燙傷，至於衰遭波及蘇姓騎士則臉部擦挫傷。

警方表示，由21歲陳姓男子駕駛的自小客車12日凌晨3時多，由大福街方向沿大業路，直行往大光街方向行駛時，張男騎乘的機車則是載著曾女，沿著文心路往南直行，雙方在文心路口發生碰撞，2車碰撞後，張男的機車往外滑出，撞倒在對向路口停等紅燈蘇姓騎士，沒想到曾女竟然摔到車底被卡住。

▲台中12日凌晨發生離譜汽機車連環撞意外，導致一名22歲女子卡車底雙腿骨折，最後16名警消抬車救人。



警方透露，事件發生後，自小客車駕駛陳男右腳挫傷未送醫，張男則多處擦挫傷，卡車底的曾女最慘雙腳骨折及燙傷，最衰的蘇姓騎士臉部擦挫傷，三人都送往中國醫藥學院救護無生命危險，經檢測三方駕駛都沒有酒駕，至於詳細事故原因還要調查。

▲台中12日凌晨發生離譜汽機車連環撞意外，導致一名22歲女子卡車底雙腿骨折，最後16名警消抬車救人。