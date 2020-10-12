獨/ 總站夜市狂吸金！超商ATM連3天被領光　在地人怒：湊零錢度日

▲總站夜市人潮炸，居民抱怨，附近唯一超商連3天提款機現鈔被領光。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中最新總站夜市開幕吸引炸量遊客，卻苦了當地居民，不僅交通大亂，人行道塞滿機車，施放煙火還有安全疑慮，但讓民眾最氣的是「附近只有一家超商，提款機連三天被領光，要買便當、付水電費甚至是買多多給孩子喝都沒辦法！」

住在夜市正對面的吳小姐抱怨，這一區附近只有一家超商，但超商提款機的現鈔連三天都被領光，如果要領錢都得開車、騎車到潭子或是松竹才有超商，但這幾天不到下午交通全部塞住，根本出不了門，手上沒現金「要買個多多給孩子喝都沒辦法，更遑論要繳水電費，一家人只能湊零錢去吃永和豆漿！」

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▲總站夜市人潮炸，附近唯一超商連3天提款機現鈔被領光，居民抱怨，連去便當店買便當都沒辦法！（圖／民眾提供）



吳小姐也提到，總站夜市只有敦富路與環中東路口，以及松竹路口南北兩個路口可進出，因為交通管制，讓她第一天差點連家都回不了，且這幾天松竹路上人行道停滿機車，人車都危險，還施放煙火有安全疑慮，「接下來還有好市多要開幕了，交通問題更讓人憂心！」

吳小姐指出，敦富路與南興北三路口的紅綠燈設置，路口只能一輛車通過，有紅綠燈後雙向時常回堵，根本就無法錯車如何停等紅綠燈，實在形同虛設，而松竹口與南興路口，分隔島雜草過長擋住視線，看不到對象車道相當危險，希望相關單位能協助解決問題。

▲台中超人氣總站夜市開幕三天爭議不斷。（圖／民眾提供）

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